Самые горячие тренды сезона: топ-5 способов выглядеть стильно в любую погоду (фото)
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Стилист назвала главные тенденции, которые актуальны этой осенью
Дизайнеры уже представили коллекции сезона осень-зима. Многие тренды нам уже хорошо знакомы, а к кое-каким новомодным идеям только присматриваются модницы. Стоит добавить один тренд в осенний образ, и вы будет выглядеть современно, свежо и стильно.
О самых горячих трендах сезона осень-зима рассказывает стилистка Анна Ивашова в Instagram. Судя по модным рекомендациям, есть как минимум пять актуальных тенденций, которые отлично впишутся в луки как в теплое время, так и в холодную погоду.
В пятерку трендов сезона осень-зима, по словам стилистки, входят:
- Мини — самый трендовый вариант на заниженной посадке, она вернулась в моду.
- Колготки — чем ярче, тем лучше. Стилистка советует носить их с босоножками.
- Мех — на подиумах очень часто встречается натуральный мех. Стилистка рекомендует вам присмотреться к вторичному рынку или порыться в гардеробе в бабушки.
- В моде не только мини, но и макси. Эта длина подойдет значительному большому количеству, чем ультракоротка.
- Бомберы — самая модная куртка в этом сезоне, так что смело покупайте, если ищете верхнюю одежду на осень и зиму.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из главных стилистических приемов золотой поры – многослойность. Стилистка пояснила, в чем ее суть и как составить модный многослойный образ. Есть всего одно правило, которое важно запомнить модницам.