Самые горячие тренды сезона: топ-5 способов выглядеть стильно в любую погоду (фото)

Стилист назвала главные тенденции, которые актуальны этой осенью

Дизайнеры уже представили коллекции сезона осень-зима. Многие тренды нам уже хорошо знакомы, а к кое-каким новомодным идеям только присматриваются модницы. Стоит добавить один тренд в осенний образ, и вы будет выглядеть современно, свежо и стильно.

О самых горячих трендах сезона осень-зима рассказывает стилистка Анна Ивашова в Instagram. Судя по модным рекомендациям, есть как минимум пять актуальных тенденций, которые отлично впишутся в луки как в теплое время, так и в холодную погоду.

В пятерку трендов сезона осень-зима, по словам стилистки, входят:

Мини — самый трендовый вариант на заниженной посадке, она вернулась в моду. Колготки — чем ярче, тем лучше. Стилистка советует носить их с босоножками. Мех — на подиумах очень часто встречается натуральный мех. Стилистка рекомендует вам присмотреться к вторичному рынку или порыться в гардеробе в бабушки. В моде не только мини, но и макси. Эта длина подойдет значительному большому количеству, чем ультракоротка. Бомберы — самая модная куртка в этом сезоне, так что смело покупайте, если ищете верхнюю одежду на осень и зиму.

Колготки могут стать главным акцентом образа

Практичные тренд - куртка-бомбер

Низкая талия и длина мини - трендовое комбо

Макси тоже не теряет позиций

Мех - обязательный атрибут сезона осень-зима

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из главных стилистических приемов золотой поры – многослойность. Стилистка пояснила, в чем ее суть и как составить модный многослойный образ. Есть всего одно правило, которое важно запомнить модницам.