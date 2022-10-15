Съемные капюшоны как тренд сезона-2022: как и с чем носить, чтобы было стильно и тепло (фото)
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Подборка образов с пальто, пуховиками и куртками от стилиста
Стильная шапка-шарф, капор, шапка-капюшон — все это про него. Съемные капюшоны появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром на холодное время года.
Больше не нужно думать, где купить идеальное пальто или пуховик, но с капюшоном. Стилист Ирина Катыхина отмечает, что достаточно приобрести отдельно капюшон базового оттенка (например, черный) и носить с любой другой одеждой.
Еще несколько преимуществ съемного капюшона:
- Сохранит прическу в безупречном виде, в отличие от шапок.
- Застегивается и полностью закрывает горло — шарф больше не нужен.
- Манишка закрывает грудь и спину и дарит дополнительное тепло.
- Защищает от ветра, снега и дождя, не промокает.
- Если вы запачкали воротник пудрой или тональником, то нет необходимости стирать куртку целиком, стираем только капюшон.
- Капюшон универсален — можно носить как женщинам, так и мужчинам.
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