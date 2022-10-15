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Съемные капюшоны как тренд сезона-2022: как и с чем носить, чтобы было стильно и тепло (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Почему съемные капюшоны сейчас в моде Новость обновлена 15 октября 2022, 08:21
Почему съемные капюшоны сейчас в моде

Подборка образов с пальто, пуховиками и куртками от стилиста

Стильная шапка-шарф, капор, шапка-капюшон — все это про него. Съемные капюшоны появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром на холодное время года.

Больше не нужно думать, где купить идеальное пальто или пуховик, но с капюшоном. Стилист Ирина Катыхина отмечает, что достаточно приобрести отдельно капюшон базового оттенка (например, черный) и носить с любой другой одеждой.

Еще несколько преимуществ съемного капюшона:

  • Сохранит прическу в безупречном виде, в отличие от шапок.
  • Застегивается и полностью закрывает горло — шарф больше не нужен.
  • Манишка закрывает грудь и спину и дарит дополнительное тепло.
  • Защищает от ветра, снега и дождя, не промокает.
  • Если вы запачкали воротник пудрой или тональником, то нет необходимости стирать куртку целиком, стираем только капюшон.
  • Капюшон универсален — можно носить как женщинам, так и мужчинам.
Съемные капюшоны
Съемные капюшоны
Съемные капюшоны
Съемные капюшоны
Съемные капюшоны
Съемные капюшоны

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Теги:
#Мода #Тренды #Капюшон #Мода 2022