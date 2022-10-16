Модные юбки на осень-2022: подборка стильных образов с трендовыми фасонами (фото)
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Модный эксперт рассказала, какие модели осенних юбок в тренде в эту пору
Осень — это время не только для платьев в романтическом или же спортивном стиле, а и разнообразных юбок. Актуальными остаются фасоны из твида, с высокими разрезами и вырезами, с элементами асимметрии.
Стилист и модный блогер Татьяна (underapplestyle) назвала те фасоны юбок, которые актуальны сейчас. Именно на них этой осенью стоит обращать внимание, если хотите выглядеть сногсшибательно в 2022 году.
Что носим:
- макси
- мини — под длинные пиджаки и свитеры
- миди с высокими разрезами и вырезами
- из твида
- из экокожи
- с элементами асимметрии — в разрезах, запахах, подоле
- трикотажные
- стеганые
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