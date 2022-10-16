Модные юбки на осень-2022: подборка стильных образов с трендовыми фасонами (фото)

Модный эксперт рассказала, какие модели осенних юбок в тренде в эту пору

Осень — это время не только для платьев в романтическом или же спортивном стиле, а и разнообразных юбок. Актуальными остаются фасоны из твида, с высокими разрезами и вырезами, с элементами асимметрии.

Стилист и модный блогер Татьяна (underapplestyle) назвала те фасоны юбок, которые актуальны сейчас. Именно на них этой осенью стоит обращать внимание, если хотите выглядеть сногсшибательно в 2022 году.

Что носим:

макси

мини — под длинные пиджаки и свитеры

миди с высокими разрезами и вырезами

из твида

из экокожи

с элементами асимметрии — в разрезах, запахах, подоле

трикотажные

стеганые

Юбки для офиса

Трикотажные юбки

Твидовые юбки

Стеганые юбки

Юбки из экокожи

Асимметричные юбки

Высокие разрезы и вырези

Теннисные юбки

Мини юбки

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