Укр

Модные юбки на осень-2022: подборка стильных образов с трендовыми фасонами (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1831
Какие женские юбки в моде осенью 2022 года Новость обновлена 16 октября 2022, 07:48
Какие женские юбки в моде осенью 2022 года

Модный эксперт рассказала, какие модели осенних юбок в тренде в эту пору

Осень — это время не только для платьев в романтическом или же спортивном стиле, а и разнообразных юбок. Актуальными остаются фасоны из твида, с высокими разрезами и вырезами, с элементами асимметрии.

Стилист и модный блогер Татьяна (underapplestyle) назвала те фасоны юбок, которые актуальны сейчас. Именно на них этой осенью стоит обращать внимание, если хотите выглядеть сногсшибательно в 2022 году.

Что носим:

  • макси
  • мини — под длинные пиджаки и свитеры
  • миди с высокими разрезами и вырезами
  • из твида
  • из экокожи
  • с элементами асимметрии — в разрезах, запахах, подоле
  • трикотажные
  • стеганые
Юбки для офиса
Юбки для офиса
Трикотажные юбки
Трикотажные юбки
Твидовые юбки
Твидовые юбки
Стеганые юбки
Стеганые юбки
Юбки из экокожи
Юбки из экокожи
Асимметричные юбки
Асимметричные юбки
юбки
Высокие разрезы и вырези
Теннисные юбки
Теннисные юбки
Мини юбки
Мини юбки

Ранее "Телеграф" писал, какие джинсы находятся в тренде осенью 2022 году, а также, с чем носить их в холодную пору.

Теги:
#Мода #Юбки #Тренды #Мода 2022