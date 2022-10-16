Как отличить модную сумку от давно устаревшей модели: есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание (фото)

Неудачный аксессуар мгновенно разрушит даже самый стильный образ

Сумка – важнейшая часть гардероба. В разные сезоны года, как в случае с одеждой или обувью, возникают тренды, в том числе на аксессуары. Но есть несколько базовых истин, которые помогут отличить актуальную и стильную модель сумки от такой, что давно вышла из моды или перешла в разряд антитрендов.

О том, какие правила нужно учесть при выборе сумки, рассказала украинская стилистка в фэшн-блоге purpur.stylist в Instagram. По ее словам, именно сумка и очки создают образ, добавляют ему завершенности и характера. Так что прежде чем купить сумку, обратите внимание на ряд моментов.

Так, стилистка перечислила основные правила при выборе стильной сумки. К чему нужно присмотреться:

Материалу , из которого сделана сумка, будь то кожзам или кожа. Избегайте лишнего блеска (за исключением лаковой кожи), кривых швов, деформации.

, из которого сделана сумка, будь то кожзам или кожа. Избегайте лишнего блеска (за исключением лаковой кожи), кривых швов, деформации. Плотности. Сумка должна держать форму или иметь фактуру, компенсирующую ее мягкость.

Сумка должна держать форму или иметь фактуру, компенсирующую ее мягкость. Фурнитуре. Должна быть качественной и целой. Ничего так не портит сумку, как слишком блестящая фурнитура, в большом количестве.

Должна быть качественной и целой. Ничего так не портит сумку, как слишком блестящая фурнитура, в большом количестве. Размеру. Всегда выбирайте модели, пропорциональные вашему телосложению. Чем более миниатюрна девушка, тем меньшую сумочку она может себе позволить. Чем пышнее формы, тем больше может быть сумка. Очень объемные сумки оставьте для пляжа.

Всегда выбирайте модели, пропорциональные вашему телосложению. Чем более миниатюрна девушка, тем меньшую сумочку она может себе позволить. Чем пышнее формы, тем больше может быть сумка. Очень объемные сумки оставьте для пляжа. Фактуре. Фактурные сумки всегда дополняют образ и выглядят более выигрышно.

Фактурные сумки всегда дополняют образ и выглядят более выигрышно. Цвету. Сумки должны подходить под вашу одежду, особенно верхнюю. Учитывайте температуру вашего пальто и пуховика, его насыщенность, глубину цвета. Беспроигрышный вариант – монохром. То есть сумка цвета вашей одежды, но иного оттенка.

Сумки должны подходить под вашу одежду, особенно верхнюю. Учитывайте температуру вашего пальто и пуховика, его насыщенность, глубину цвета. Беспроигрышный вариант – монохром. То есть сумка цвета вашей одежды, но иного оттенка. Акцентности. Сумка должна иметь характер, чтобы завершить образ.

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