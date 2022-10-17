Никогда не выйдут из моды и подходят абсолютно всем: этот фасон джинсов должен быть в гардеробе у каждой (фото)

Не всегда нужно гоняться за самыми трендовыми вещами, чтобы быть стильной.

Среди модных трендов на любую пору года всегда есть парочка стильных фасонов джинсов, однако они могут достаточно быстро потерять свою актуальность. А это бьет по финансам, да и не всегда популярные модели брюк идут и хорошо сидят на разных фигурах. Однако есть один фасон, который всегда находится в топе, и более того, такие брюки идеально садятся на любую фигуру.

Секрет просто — это джинсы прямого кроя. Их главная особенность — ширина в бедрах и лодыжках не отличается, пишет prostoway. Более того, такие брюки — универсальные, и подходят для любых поводов и под любую одежду, главное уметь правильно создавать образ.

К примеру, с классическими брюками можно собрать любой образ – деловой, расслабленный, романтический или роковой. Для похода на работу в офис такие джинсы можно сочетать с рубашками "мужского" кроя, трикотажными жилетами или свитерами. Образ можно дополнить пиджаком.

Чтобы создать более праздничный лук — сочетайте штаны с нарядным верхом. Для повседневного образа прямые джинсы — это идеальный вариант: и под кроссовки, и под ботинки, плюс они сочетаются с любой другой одеждой.

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