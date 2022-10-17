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Чем обновить осенний гардероб, чтобы было стильно: варианты, которые добавят изюминки (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Чем обновить гардероб осенью 2022 года
Чем обновить гардероб осенью 2022 года

Сделайте акцент на аксессуарах или обуви

Если базовые комбинации в гардеробе уже надоели и хочется добавить "изюм" в образы, преобразовать из можно с помощью актуальных осенних трендов.

Стилист Мария Демчишина рассказала, чем следует обновить свой осенний гардероб, чтобы оставаться стильной в золотую пору.

Макси или мини длина

Макси или мини платья юбки

Аксессуары

Добавьте украшения, головные уборы, длинные шарфы, очки, часы, галстук, ремень.

Аксессуары

Кожа

Кожа

Обувь

С квадратным мысом, ковбойки, пушистая обувь, балетки.

Обувь

Цвет

В тренде: зеленый, оранжевый, синий, фиолетовый, красный, розовый, желтый, коричневый.

цветная одежда

Металлик

Металлик одежда

Бахрома

Бахрома

Прозрачные ткани

Прозрачные ткани

Принты

Принты

Ранее "Телеграф" писал, от каких модных трендов необходимо отказываться уже с сегодняшнего дня. Они медленно, но верно, начинают устаревать.

Теги:
#Мода #Гардероб #Тренды #Мода 2022