Чем обновить осенний гардероб, чтобы было стильно: варианты, которые добавят изюминки (фото)

Сделайте акцент на аксессуарах или обуви

Если базовые комбинации в гардеробе уже надоели и хочется добавить "изюм" в образы, преобразовать из можно с помощью актуальных осенних трендов.

Стилист Мария Демчишина рассказала, чем следует обновить свой осенний гардероб, чтобы оставаться стильной в золотую пору.

Макси или мини длина

Аксессуары

Добавьте украшения, головные уборы, длинные шарфы, очки, часы, галстук, ремень.

Кожа

Обувь

С квадратным мысом, ковбойки, пушистая обувь, балетки.

Цвет

В тренде: зеленый, оранжевый, синий, фиолетовый, красный, розовый, желтый, коричневый.

Металлик

Бахрома

Прозрачные ткани

Принты

Ранее "Телеграф" писал, от каких модных трендов необходимо отказываться уже с сегодняшнего дня. Они медленно, но верно, начинают устаревать.