Чем обновить осенний гардероб, чтобы было стильно: варианты, которые добавят изюминки (фото)
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Сделайте акцент на аксессуарах или обуви
Если базовые комбинации в гардеробе уже надоели и хочется добавить "изюм" в образы, преобразовать из можно с помощью актуальных осенних трендов.
Стилист Мария Демчишина рассказала, чем следует обновить свой осенний гардероб, чтобы оставаться стильной в золотую пору.
Макси или мини длина
Аксессуары
Добавьте украшения, головные уборы, длинные шарфы, очки, часы, галстук, ремень.
Кожа
Обувь
С квадратным мысом, ковбойки, пушистая обувь, балетки.
Цвет
В тренде: зеленый, оранжевый, синий, фиолетовый, красный, розовый, желтый, коричневый.
Металлик
Бахрома
Прозрачные ткани
Принты
Ранее "Телеграф" писал, от каких модных трендов необходимо отказываться уже с сегодняшнего дня. Они медленно, но верно, начинают устаревать.