Уберите такую одежду из вашего гардероба: эти вещи уродуют фигуру и давно вышли из моды (фото)

Стилист обратила внимание на одежду, которая только портит любой образ

При выборе одежды, обуви и аксессуаров для вашего образа обращайте внимание не только на самые горячие тренды сезона осень-зима. Также важно учитывать, чтобы в лук не "затесался" антитренд. Ведь неактуальный крой или безвкусная фактура мгновенно портят весь внешний вид. Есть несколько важных нюансов, которые касаются трикотажных изделий.

Трикотаж – уютная и комфортная ткань, особенно для холодного периода года. Однако с ним нужно быть осторожнее, иначе даже трендовый фасон платья не добавит красоты. О том, какие трикотажные вещи давно перешли в разряд антитрендов и уродуют фигуру, рассказывает украинская стилистка Татьяна Голота в Instagram.

По ее словам, тоненький трикотаж, который не держит форму, ни в коем случае не стоит покупать. А если у вас уже есть подобная одежда, то постарайтесь найти ей иное применение, а не надевать.

"Мой совет: то, что облепляет контуры тела, а не повторяет их – портит вашу фигуру", — подчеркнула стилистка.

К примеру, безвкусно выглядят слишком тонкие трикотажные кардиганы. Свитер тоже должен быть выполнен из более плотной ткани, а не из трикотажа, который чуть ли не просвечивается и образует странные складки. К слову, даже если речь идет об объемной и фактурной вязке, изделие может выглядеть нелепо и подчеркивать недостатки фигуры. Стилистка предложила устроить ревизию гардероба и исключить из него подобные трикотажные вещи.

Трикотаж должен держать форму

Неудачная ткань может испортить даже хорошую фигуру

Слишком тонкая ткань

Ткань не должна сильно облегать тело

Подобный фасон давно устарел

Такой кардиган вышел из моды

Выбирайте более качественные ткани

С подобными вещами создать структурированный образ невозможно

Сборки выглядят нелепо

Как сообщалось, некоторые расцветки и фасоны одежды могут превратить молодую женщину в тетку. И это не только нелепые и устаревший принты, мешковатость или чрезмерный декор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пальто в моде осенью-2022. Стилистка рассказала о самых трендовых фасонах и подсказала, как выбрать стильную и практичную верхнюю одежду.