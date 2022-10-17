Уберите такую одежду из вашего гардероба: эти вещи уродуют фигуру и давно вышли из моды (фото)
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Стилист обратила внимание на одежду, которая только портит любой образ
При выборе одежды, обуви и аксессуаров для вашего образа обращайте внимание не только на самые горячие тренды сезона осень-зима. Также важно учитывать, чтобы в лук не "затесался" антитренд. Ведь неактуальный крой или безвкусная фактура мгновенно портят весь внешний вид. Есть несколько важных нюансов, которые касаются трикотажных изделий.
Трикотаж – уютная и комфортная ткань, особенно для холодного периода года. Однако с ним нужно быть осторожнее, иначе даже трендовый фасон платья не добавит красоты. О том, какие трикотажные вещи давно перешли в разряд антитрендов и уродуют фигуру, рассказывает украинская стилистка Татьяна Голота в Instagram.
По ее словам, тоненький трикотаж, который не держит форму, ни в коем случае не стоит покупать. А если у вас уже есть подобная одежда, то постарайтесь найти ей иное применение, а не надевать.
"Мой совет: то, что облепляет контуры тела, а не повторяет их – портит вашу фигуру", — подчеркнула стилистка.
К примеру, безвкусно выглядят слишком тонкие трикотажные кардиганы. Свитер тоже должен быть выполнен из более плотной ткани, а не из трикотажа, который чуть ли не просвечивается и образует странные складки. К слову, даже если речь идет об объемной и фактурной вязке, изделие может выглядеть нелепо и подчеркивать недостатки фигуры. Стилистка предложила устроить ревизию гардероба и исключить из него подобные трикотажные вещи.
Как сообщалось, некоторые расцветки и фасоны одежды могут превратить молодую женщину в тетку. И это не только нелепые и устаревший принты, мешковатость или чрезмерный декор.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пальто в моде осенью-2022. Стилистка рассказала о самых трендовых фасонах и подсказала, как выбрать стильную и практичную верхнюю одежду.