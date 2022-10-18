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Самая модная обувь сезона осень-зима: в таких сапогах будет и удобно, и стильно (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Базовые ботинки должны быть у каждой Новость обновлена 18 октября 2022, 13:26
Базовые ботинки должны быть у каждой

Разнообразие трендов на обувь приятно впечатляет

Обувь в осенне-зимний период не только важная стилистическая деталь образа, а и вещь, которая должна быть практичной. В трендах сезона представлена масса вариантов, начиная от базовых ботинок и заканчивая ультрамодными ботфортами.

О том, какая обувь в списках маст-хэвов осени и зимы этого года, рассказывает фэшн-блог mooneliya в Instagram. Стилистка рекомендует присмотреться как минимум к девяти парам ботинок и сапог, которые сейчас актуальны. Эти варианты и согреют ваши ноги, и поддержат стиль того или иного образа.

Говоря о моде на обувь, стилистка предлагает изучит как тренды, так и базовые модели, которые актуальны уже не первый сезон. Стоит отметить, что некоторые тренды совсем не уместны в повседневной жизни, но знать о них не будет лишним. Стилистка подчеркивает, что важно всегда ориентироваться на свой личный стиль и делать выбор по отношению к нему. В фэшн-блоге рекомендуют сначала создать хорошую базу, а уже потом добавлять понемногу трендов.

Так, в топе модной обуви сезона осень-зима оказались:

  • Ботинки
  • Сапоги-трубы
  • Казаки
  • Ботинки на каблуке
  • Сапоги на каблуке
  • Резиновые сапоги
  • Ботфорты на плоской подошве
  • Очень высокие ботфорты
  • Короткие угги
Образы с сапогами-казаками
С ноткой вестерна
Образы с черными ботинками
Базовая пара обуви
Образы с ботинками на каблуке
Каблук добавит элегантности
Образы с резиновыми сапогами
Очень практичная вещь
Образы с сапогами на каблуке
И красиво, и тепло
Образы с ботфортами
Ботфорты - тренд сезона
Образы с сапогами-трубами
Уже базовая модель обуви
Образы с ботфортами
Ультратренд этой осени
Образы с угги
Практичный и стильный вариант обуви

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Теги:
#Мода #Обувь #Тренды