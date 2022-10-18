Самая модная обувь сезона осень-зима: в таких сапогах будет и удобно, и стильно (фото)

Разнообразие трендов на обувь приятно впечатляет

Обувь в осенне-зимний период не только важная стилистическая деталь образа, а и вещь, которая должна быть практичной. В трендах сезона представлена масса вариантов, начиная от базовых ботинок и заканчивая ультрамодными ботфортами.

О том, какая обувь в списках маст-хэвов осени и зимы этого года, рассказывает фэшн-блог mooneliya в Instagram. Стилистка рекомендует присмотреться как минимум к девяти парам ботинок и сапог, которые сейчас актуальны. Эти варианты и согреют ваши ноги, и поддержат стиль того или иного образа.

Говоря о моде на обувь, стилистка предлагает изучит как тренды, так и базовые модели, которые актуальны уже не первый сезон. Стоит отметить, что некоторые тренды совсем не уместны в повседневной жизни, но знать о них не будет лишним. Стилистка подчеркивает, что важно всегда ориентироваться на свой личный стиль и делать выбор по отношению к нему. В фэшн-блоге рекомендуют сначала создать хорошую базу, а уже потом добавлять понемногу трендов.

Так, в топе модной обуви сезона осень-зима оказались:

Ботинки

Сапоги-трубы

Казаки

Ботинки на каблуке

Сапоги на каблуке

Резиновые сапоги

Ботфорты на плоской подошве

Очень высокие ботфорты

Короткие угги

С ноткой вестерна

Базовая пара обуви

Каблук добавит элегантности

Очень практичная вещь

И красиво, и тепло

Ботфорты - тренд сезона

Уже базовая модель обуви

Ультратренд этой осени

Практичный и стильный вариант обуви

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