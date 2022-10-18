Черные, с разрезами или клеш: топ-9 самых трендовых джинсов, которые сделают любой образ шикарным (фото)

Без джинсов невозможно представить образы для осенне-зимнего периода года

Пожалуй, джинсы – та вещь, которая есть в гардеробе у каждой. В них удобно щеголять хоть летом, хоть зимой. Если у вас только одни джинсы, то выбирайте универсальный базовый крой. Лучше иметь несколько джинсов разных фасонов, чтобы было как можно больше возможностей составить стильный лук.

О том, какие джинсы в моде в сезоне осень-зима, рассказывает украинская стилистка Инна в Instagram. В модном арсенале как минимум девять стильных вариантов. Фасоны и цвета – на любой вкус.

Стилистка отмечает, что такую универсальную вещь, как джинсы, скоро отнесут даже к офисному дресс-коду, поскольку они все чаще начали появляться и в кутюрных коллекциях. С джинсами можно составить огромное количество образов в разных стилях. Важно, напомнила стилистка, выбирать правильный фасон для вашей фигуры.

В топ-9 самых трендовых джинсов этого сезона входят:

Широкие и мегаширокие – очень стильный вариант.

– очень стильный вариант. Джинсы с низкой посадкой (она окончательно вернулась, да-да) выглядят эффектно.

(она окончательно вернулась, да-да) выглядят эффектно. Молочные джинсы – придадут осенним образом особый шарм.

– придадут осенним образом особый шарм. Джинсы-клеш – дают возможность создать интересный силуэт.

– дают возможность создать интересный силуэт. Минималистические темно-синие джинсы уместны в любом гардеробе.

уместны в любом гардеробе. Джинсы с разрезами – понравятся тем, кто хочет добавить в образ изюминку.

– понравятся тем, кто хочет добавить в образ изюминку. Прямые джинсы – универсальный крой.

– универсальный крой. Джинсы с интересными деталями – это не базовый фасон, но тоже имеет место быть.

– это не базовый фасон, но тоже имеет место быть. Черные джинсы – всегда выручат.

Низкая посадка снова в моде

Клеш - очень модный фасон сейчас

Таки джинсы станут акцентом образа

Разрезы - стильная деталь

Светлые оттенки уместны не только летом

Такой крой подойдет практически всем

Для тех, кто любит лаконичность

Чем шире, тем экстравагантнее

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