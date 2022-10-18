Черные, с разрезами или клеш: топ-9 самых трендовых джинсов, которые сделают любой образ шикарным (фото)
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Без джинсов невозможно представить образы для осенне-зимнего периода года
Пожалуй, джинсы – та вещь, которая есть в гардеробе у каждой. В них удобно щеголять хоть летом, хоть зимой. Если у вас только одни джинсы, то выбирайте универсальный базовый крой. Лучше иметь несколько джинсов разных фасонов, чтобы было как можно больше возможностей составить стильный лук.
О том, какие джинсы в моде в сезоне осень-зима, рассказывает украинская стилистка Инна в Instagram. В модном арсенале как минимум девять стильных вариантов. Фасоны и цвета – на любой вкус.
Стилистка отмечает, что такую универсальную вещь, как джинсы, скоро отнесут даже к офисному дресс-коду, поскольку они все чаще начали появляться и в кутюрных коллекциях. С джинсами можно составить огромное количество образов в разных стилях. Важно, напомнила стилистка, выбирать правильный фасон для вашей фигуры.
В топ-9 самых трендовых джинсов этого сезона входят:
- Широкие и мегаширокие – очень стильный вариант.
- Джинсы с низкой посадкой (она окончательно вернулась, да-да) выглядят эффектно.
- Молочные джинсы – придадут осенним образом особый шарм.
- Джинсы-клеш – дают возможность создать интересный силуэт.
- Минималистические темно-синие джинсы уместны в любом гардеробе.
- Джинсы с разрезами – понравятся тем, кто хочет добавить в образ изюминку.
- Прямые джинсы – универсальный крой.
- Джинсы с интересными деталями – это не базовый фасон, но тоже имеет место быть.
- Черные джинсы – всегда выручат.
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