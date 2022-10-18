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Черные, с разрезами или клеш: топ-9 самых трендовых джинсов, которые сделают любой образ шикарным (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Джинсы – базовая вещь Новость обновлена 18 октября 2022, 16:25
Джинсы – базовая вещь

Без джинсов невозможно представить образы для осенне-зимнего периода года

Пожалуй, джинсы – та вещь, которая есть в гардеробе у каждой. В них удобно щеголять хоть летом, хоть зимой. Если у вас только одни джинсы, то выбирайте универсальный базовый крой. Лучше иметь несколько джинсов разных фасонов, чтобы было как можно больше возможностей составить стильный лук.

О том, какие джинсы в моде в сезоне осень-зима, рассказывает украинская стилистка Инна в Instagram. В модном арсенале как минимум девять стильных вариантов. Фасоны и цвета – на любой вкус.

Стилистка отмечает, что такую универсальную вещь, как джинсы, скоро отнесут даже к офисному дресс-коду, поскольку они все чаще начали появляться и в кутюрных коллекциях. С джинсами можно составить огромное количество образов в разных стилях. Важно, напомнила стилистка, выбирать правильный фасон для вашей фигуры.

В топ-9 самых трендовых джинсов этого сезона входят:

  • Широкие и мегаширокие – очень стильный вариант.
  • Джинсы с низкой посадкой (она окончательно вернулась, да-да) выглядят эффектно.
  • Молочные джинсы – придадут осенним образом особый шарм.
  • Джинсы-клеш – дают возможность создать интересный силуэт.
  • Минималистические темно-синие джинсы уместны в любом гардеробе.
  • Джинсы с разрезами – понравятся тем, кто хочет добавить в образ изюминку.
  • Прямые джинсы – универсальный крой.
  • Джинсы с интересными деталями – это не базовый фасон, но тоже имеет место быть.
  • Черные джинсы – всегда выручат.
Образы с джинсами с низкой посадкой
Низкая посадка снова в моде
Образы с джинсами клеш
Клеш - очень модный фасон сейчас
Образы с необычными джинсами
Таки джинсы станут акцентом образа
Образы с джинсами с разрезами
Разрезы - стильная деталь
Образы со светлыми джинсами
Светлые оттенки уместны не только летом
Образы с прямыми джинсами
Такой крой подойдет практически всем
Образы с минималистичными джинсами
Для тех, кто любит лаконичность
Образы с широкими джинсами
Чем шире, тем экстравагантнее
Образы с черными джинсами
Джинсы-выручалочка

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах осени и зимы на верхнюю одежду. Выбор пальто в этом сезоне приятно впечатляет.

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#Мода #Стиль #Джинсы #Тренды