Названы топ-5 главных аксессуаров сезона осень-зима: галстук, меховая панама, ремни и не только

Всего один трендовый аксессуар может сделать ваш образ непревзойденным

Чтобы стильно выглядеть в холодное время года, важно не только подобрать актуальный фасон верхней одежды и трендовую пару обуви, а и уделить внимание деталям. Ведь без аксессуаров ни один лук не будет завершенным и по-настоящему красивым.

О трендах на аксессуары в сезоне осень-зима сообщает модное издание Elle Ukraine. Есть по меньшей мере пять тенденций, на которые стоит обратить внимание. Добавив модный аксессуарам к образу, вы сделаете его более стильным и актуальным.

Именно аксессуары могут подчеркнуть ваше чувство стиля и сделать образ индивидуальным. Поэтому всегда обращайте внимание на выбор ремней, перчаток, головных уборов и не только.

В топ-5 самых трендовых аксессуаров сезона осень-зима оказались:

Ремни. Только нужно надевать их по несколько штук – это модный стилистический прием. Также можно взять длинный ремень и обмотать вокруг талии. Галстук. Чаще всего его вписывают в образы актуального ныне стиля преппи, ведь он отлично гармонирует со школьно-университетской эстетикой. Однако сейчас актуально сочетать галстук в более спортивных луках или кэжуал, в том числе со свитшотами, лонгсливами и джинсами. Мех. Меховые панамы получили новый виток популярности. Известные бренды предлагают широкий выбор аксессуаров из экомеха. Витиеватые носки и гольфы. Такие яркие элементы станут акцентом любого образа. Перчатки. На пике трендов длинные модели и всевозможные текстуры.

Ремней должно быть много

Галстук - хит сезона

Присмотритесь к экомеху

Перчатки выбирайте подлиннее

Трендовые принты гольфов

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