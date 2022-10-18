Названы топ-5 главных аксессуаров сезона осень-зима: галстук, меховая панама, ремни и не только
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Всего один трендовый аксессуар может сделать ваш образ непревзойденным
Чтобы стильно выглядеть в холодное время года, важно не только подобрать актуальный фасон верхней одежды и трендовую пару обуви, а и уделить внимание деталям. Ведь без аксессуаров ни один лук не будет завершенным и по-настоящему красивым.
О трендах на аксессуары в сезоне осень-зима сообщает модное издание Elle Ukraine. Есть по меньшей мере пять тенденций, на которые стоит обратить внимание. Добавив модный аксессуарам к образу, вы сделаете его более стильным и актуальным.
Именно аксессуары могут подчеркнуть ваше чувство стиля и сделать образ индивидуальным. Поэтому всегда обращайте внимание на выбор ремней, перчаток, головных уборов и не только.
В топ-5 самых трендовых аксессуаров сезона осень-зима оказались:
- Ремни. Только нужно надевать их по несколько штук – это модный стилистический прием. Также можно взять длинный ремень и обмотать вокруг талии.
- Галстук. Чаще всего его вписывают в образы актуального ныне стиля преппи, ведь он отлично гармонирует со школьно-университетской эстетикой. Однако сейчас актуально сочетать галстук в более спортивных луках или кэжуал, в том числе со свитшотами, лонгсливами и джинсами.
- Мех. Меховые панамы получили новый виток популярности. Известные бренды предлагают широкий выбор аксессуаров из экомеха.
- Витиеватые носки и гольфы. Такие яркие элементы станут акцентом любого образа.
- Перчатки. На пике трендов длинные модели и всевозможные текстуры.
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