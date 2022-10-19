Осенняя обувь из прошлого: 6 моделей, которые пора выбросить из вашего гардероба (фото)

Чтобы не покупать каждый сезон по новой паре трендовых сапог, лучше обратить внимание на модели, которые актуальны во все времена.

В холодные поры года без теплой обуви не обойтись, поэтому всегда стоит следить за трендами на обувь сезона осень-зима, чтобы всегда быть на стиле. Однако также важно обращать внимание и на антитренды, чтобы знать, от каких сапог и ботинок стоит отказаться.

Стилист Татьяна Белявина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой обуви на осень, от которой стоит отказаться. А также показала актуальные альтернативы устаревшим моделям. Зная эти тонкости, вы сможете создать гардероб, который всегда будет в тренде.

Осенняя обувь 2022: устаревшие и актуальные модели

Ботинки — обратите внимание на модели на шнуровке, без лишних деталей в виде клепок, лишних ремешков, а также они должні быть на толстой подошве.

Челси — здесь важна толщина подошвы. Не стоит выбирать очень тонкую, а также важно следить за резинкой, чтобы она была, как в классическом варианте.

Ботильоны — отдавайте предпочтение вытянутым носам, моделям без платформы в подносочной части, и без украшательств. Каблук может быть любым, главное, чтобы он был равномерный по всей толщине.

Сапоги на грубой подошве — в моде высокие сапоги, поэтому модели до середины икры не выбирайте. Подошва не должна быть сплошной или по типу устаревшей "манки".

Сапоги на плоском ходу — забудьте о замше, с отделкой кожаными кантами. Современнее смотрятся варианты по типу жокейских сапог.

Сапоги на каблуке — выбирайте модели с острым носом и правильным каблуком: равномерным по всей длине, или расширяющимся к низу.

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