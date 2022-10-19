Накинут пару-тройку лет: популярные оттенки теней, которые превратят вас в старуху (фото)

Макияж способен как подчеркнуть все достоинства вашего лица, так и испортить весь образ.

Завершающий элемент любого образа — это правильно подобранный макияж. Каждая модница знает наверняка, что мейк-ап способен как подчеркнуть и увеличить глаза, и даже сделать визуально моложе, так и создать максимально противоположный эффект. Ранее мы уже писали, с какими достаточно популярными трендами мейк-апа уже давно необходимо попрощаться, а теперь хотим рассказать о популярных оттенках теней, которые прибавляют возраста.

Антитренды макияжа: оттенки теней, которые старят

Серебристый глитер — такой оттенок выглядит старомодно, зрительно уменьшает глаза и, более того, прибавляет возраст. Чтобы добавить блеска макияжу, лучше выбрать мелкодисперсные, металлические тени.

Серый — с таким оттенком стоит быть особо осторожными. Холодные, темные оттенки визуально придают возраста. Причем неважно какой макияж – независимо от техники нанесения, цвета глаз и тона кожи. Чтобы избежать таких проблем, замените серый оттенок на варианты с зеленым или коричневым отливом.

Фиолетовый — очень модный оттенок, который может испортить ваш образ. Слишком теплый тон сделает глаза зрительно уставшими, а слишком холодный – подчеркнет мелкие морщинки и невыгодно подчеркнет цвет лица. Как альтернатива — синие тени.

Темно коричневый — это отличный вариант, чтобы подчеркнуть любой цвет глаз. Однако если цвет будет слишком темным, то это может усугубить взгляд и сделать лицо визуально старше.

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