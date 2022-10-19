Топ-8 самых горячих трендов маникюра этой осенью: такой дизайн подчеркнет вашу индивидуальность (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Тенденции нейл-арта в этом сезоне удивляют яркостью и креативностью
Маникюр – не менее важная деталь образа, чем стильная сумка или трендовые аксессуары. Осенью-2022 в моде много оттенков лаков, а от разнообразия дизайнов разбегаются глаза. Так что есть все шансы подобрать идею маникюра, с которой ваши руки будет выглядеть ухоженно и со вкусом.
Самыми горячими идеями для осеннего маникюра поделилось издание bustle. В моде металлик и объемный дизайн, наклейки и сочные оттенки. Стоит присмотреться как минимум к восьми осенним трендам нейл-арта, которые наверняка вас вдохновят.
Космический дизайн
Обратите внимание на полумесяцы, звезды и даже ослепительные летающие тарелки. Используйте плоские дизайны или крутые 3D-интерпретации.
Металлические акценты
Дизайны, выполненные из серебра, золота, бронзы и меди — идеальный способ добавить эффектный акцент в любой образ.
Минимализм
Ищите простые дизайны в смелых контрастных цветах.
Наклейки
В тренде самые разнообразные варианты наклеек.
Двусторонний маникюр
Смелый тренд для ярких личностей.
3D-украшения
Объемный дизайн добавит текстуры осеннему маникюру. Этот нейл-арт действительно роскошный.
Хромированный маникюр
Ногти с эффектом расплавленного металла набирают популярность.
В стиле супергероев и воинов
Выбирайте закрученные хромированные акценты причудливых форм поверх дизайна или яркого цвета основания, чтобы добиться трендового эффекта.
Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах сезона в бьюти-индустрии. Ведь макияж способен как подчеркнуть все достоинства вашего лица, так и испортить весь образ.