Топ-8 самых горячих трендов маникюра этой осенью: такой дизайн подчеркнет вашу индивидуальность (фото)

Тенденции нейл-арта в этом сезоне удивляют яркостью и креативностью

Маникюр – не менее важная деталь образа, чем стильная сумка или трендовые аксессуары. Осенью-2022 в моде много оттенков лаков, а от разнообразия дизайнов разбегаются глаза. Так что есть все шансы подобрать идею маникюра, с которой ваши руки будет выглядеть ухоженно и со вкусом.

Самыми горячими идеями для осеннего маникюра поделилось издание bustle. В моде металлик и объемный дизайн, наклейки и сочные оттенки. Стоит присмотреться как минимум к восьми осенним трендам нейл-арта, которые наверняка вас вдохновят.

Космический дизайн

Обратите внимание на полумесяцы, звезды и даже ослепительные летающие тарелки. Используйте плоские дизайны или крутые 3D-интерпретации.

Нотки космоса

Металлические акценты

Дизайны, выполненные из серебра, золота, бронзы и меди — идеальный способ добавить эффектный акцент в любой образ.

Металлик - хит сезона

Минимализм

Ищите простые дизайны в смелых контрастных цветах.

Лаконично и ярко

Наклейки

В тренде самые разнообразные варианты наклеек.

Наклейки опять в моде

Двусторонний маникюр

Смелый тренд для ярких личностей.

Шикарный нейл-арт

3D-украшения

Объемный дизайн добавит текстуры осеннему маникюру. Этот нейл-арт действительно роскошный.

Объемный маникюр не теряет популярность

Хромированный маникюр

Ногти с эффектом расплавленного металла набирают популярность.

Креативно и со вкусом

В стиле супергероев и воинов

Выбирайте закрученные хромированные акценты причудливых форм поверх дизайна или яркого цвета основания, чтобы добиться трендового эффекта.

Сложный и стильный дизайн

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах сезона в бьюти-индустрии. Ведь макияж способен как подчеркнуть все достоинства вашего лица, так и испортить весь образ.