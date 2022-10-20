Головные уборы в 2023 году: топ-8 трендов, которые будут в моде в ближайший сезон (фото)

Эксперт назвала главные тренды и с чем их лучше носить, чтобы быть стильной

Головные уборы уже давно перестали выполнять исключительно практическую функцию – сегодня это, прежде всего, стильный и модный аксессуар. А чтобы правильно его подобрать, самое время тщательно изучить модные тенденции и разобраться в трендах на ближайшие сезоны.

Многие головные уборы перекочевали из весенних коллекций в зимние, например, шапки бини, панамы и береты. Стилист и модный блогер SAMAL SAN назвала восемь главных трендов головных уборов 2022-2023.

Панамы

Подходит абсолютно всем. Актуальны от классических хлопковых, минималистичных до кожаных, вязаных и меховых.

Кепи

В моде оригинальные варианты: модели из кожи, текстиля или меха.

Меховые головные уборы

Актуальны меховые кепи, панамы, лохматые шапки-ушанки.

Балаклава

Или вязаный капор-маска. Отлично подойдет для повседневной носки.

Вытянутая шапка бини

Актуальные, повседневные, теплые и практичные.

Береты

Актуальны сейчас береты ярких расцветок, с принтами. Отлично впишутся как в вечерний образ с пальто и платьем миди, также и в повседневный с джинсами, водолазкой и кроссовками.

Косынки и платки

Отличная альтернатива шапке на осень. Носим их в паре со шляпой, в виде банданы или в "бабушкином" стиле.

Федора

Эту шляпу со средними полями и невысокой тульей носить можно практически с чем угодно, кроме пуховиков, бомберов и ветровок. А вот пальто, джинсы клеш, платья и блузы в самый раз.

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.