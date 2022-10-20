Топ-9 must have на осень: эти вещи сделают любой образ умопомрачительным (фото)

С этой одеждой любой лук будет выглядеть так, словно вы только что сошли с подиума

Можно накупить самых горячих трендов сезона, но все равно не выглядеть стильно. Однако есть вещи, которые "делают" образ, их называют must have. Это может быть не только одежда, а и аксессуары, сумки, обувь.

О том, какие вещи нужно обязательно добавить в осенний гардероб, рассказывает украинская стилистка Инна в фэшн-блоге в Instagram. Есть по меньшей мере девять позиций, на которые стоит обратить внимание модницам в этом сезоне.

Стилистка собрала список вещей, с которыми легко составлять стильные осенние образы. По ее словам, такая одежда, обувь и сумки будут хорошо работать в любом гардеробе. Инна отметила, что сюда еще можно добавить широкие джинсы, о трендовых фасонах "Телеграф" писал ранее.

Стоит подчеркнуть, что фасоны нужно подбирать под свой тип фигуры и приобретать тот, который откликается и импонирует вашему стилю.

В топе must have осеннего сезона оказались:

Пальто. Подбирайте под свою фигуру, однотонное или принтованное. Шерстяной жакет в клеточку – отличный вариант верхнего слоя. Кардиган. Носите на голое тело или делайте наслаивание. Интересный топ – будет акцентом. Шерстяные брюки – и тепло, и стильно. Кожаные брюки долгие, клеш или укороченные. Экокожа остается трендом. Юбка мини — прямая или А-силуэта. Акцентная обувь – одной базой не обойтись. Сумка багет – нейтральная или акцентная.

Без пальто невозможно представить осенний гардероб

В таком пиджаке будет и тепло, и красиво

Кардиган очень выручит в любую погоду

Сделайте акцент с помощью топа

Кожа - в тренде уже не первый сезон

Эффектные сапоги и ботинки

Шерсть - хороший выбор для холодной погоды

Длина мини на пике тенденций

С такой сумкой можно идти хоть на прогулку, хоть на важное мероприятие

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных аксессуарах сезона осень-зима, в том числе головных уборах и ремнях. А также мы писали, какая обувь на пике модных тенденций в этом году.