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Топ-9 must have на осень: эти вещи сделают любой образ умопомрачительным (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пальто - главный элемент осеннего гардероба Новость обновлена 20 октября 2022, 16:51
Пальто - главный элемент осеннего гардероба

С этой одеждой любой лук будет выглядеть так, словно вы только что сошли с подиума

Можно накупить самых горячих трендов сезона, но все равно не выглядеть стильно. Однако есть вещи, которые "делают" образ, их называют must have. Это может быть не только одежда, а и аксессуары, сумки, обувь.

О том, какие вещи нужно обязательно добавить в осенний гардероб, рассказывает украинская стилистка Инна в фэшн-блоге в Instagram. Есть по меньшей мере девять позиций, на которые стоит обратить внимание модницам в этом сезоне.

Стилистка собрала список вещей, с которыми легко составлять стильные осенние образы. По ее словам, такая одежда, обувь и сумки будут хорошо работать в любом гардеробе. Инна отметила, что сюда еще можно добавить широкие джинсы, о трендовых фасонах "Телеграф" писал ранее.

Стоит подчеркнуть, что фасоны нужно подбирать под свой тип фигуры и приобретать тот, который откликается и импонирует вашему стилю.

В топе must have осеннего сезона оказались:

  1. Пальто. Подбирайте под свою фигуру, однотонное или принтованное.
  2. Шерстяной жакет в клеточку – отличный вариант верхнего слоя.
  3. Кардиган. Носите на голое тело или делайте наслаивание.
  4. Интересный топ – будет акцентом.
  5. Шерстяные брюки – и тепло, и стильно.
  6. Кожаные брюки долгие, клеш или укороченные. Экокожа остается трендом.
  7. Юбка мини — прямая или А-силуэта.
  8. Акцентная обувь – одной базой не обойтись.
  9. Сумка багет – нейтральная или акцентная.
Стильные пальто на осень
Без пальто невозможно представить осенний гардероб
Стильные образы с пиджаками в клеточку
В таком пиджаке будет и тепло, и красиво
Стильные образы с кардиганами
Кардиган очень выручит в любую погоду
Стильные образы с топами
Сделайте акцент с помощью топа
Стильные образы с кожаными брюками
Кожа - в тренде уже не первый сезон
Стильные образы с ботинками и сапогами
Эффектные сапоги и ботинки
Стильные образы с шерстяными брюками
Шерсть - хороший выбор для холодной погоды
Стильные образы с юбками мини
Длина мини на пике тенденций
Стильные образы с сумкой багетом
С такой сумкой можно идти хоть на прогулку, хоть на важное мероприятие

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных аксессуарах сезона осень-зима, в том числе головных уборах и ремнях. А также мы писали, какая обувь на пике модных тенденций в этом году.

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#Мода #Стиль #Тренды