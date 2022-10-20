Топ-9 must have на осень: эти вещи сделают любой образ умопомрачительным (фото)
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С этой одеждой любой лук будет выглядеть так, словно вы только что сошли с подиума
Можно накупить самых горячих трендов сезона, но все равно не выглядеть стильно. Однако есть вещи, которые "делают" образ, их называют must have. Это может быть не только одежда, а и аксессуары, сумки, обувь.
О том, какие вещи нужно обязательно добавить в осенний гардероб, рассказывает украинская стилистка Инна в фэшн-блоге в Instagram. Есть по меньшей мере девять позиций, на которые стоит обратить внимание модницам в этом сезоне.
Стилистка собрала список вещей, с которыми легко составлять стильные осенние образы. По ее словам, такая одежда, обувь и сумки будут хорошо работать в любом гардеробе. Инна отметила, что сюда еще можно добавить широкие джинсы, о трендовых фасонах "Телеграф" писал ранее.
Стоит подчеркнуть, что фасоны нужно подбирать под свой тип фигуры и приобретать тот, который откликается и импонирует вашему стилю.
В топе must have осеннего сезона оказались:
- Пальто. Подбирайте под свою фигуру, однотонное или принтованное.
- Шерстяной жакет в клеточку – отличный вариант верхнего слоя.
- Кардиган. Носите на голое тело или делайте наслаивание.
- Интересный топ – будет акцентом.
- Шерстяные брюки – и тепло, и стильно.
- Кожаные брюки долгие, клеш или укороченные. Экокожа остается трендом.
- Юбка мини — прямая или А-силуэта.
- Акцентная обувь – одной базой не обойтись.
- Сумка багет – нейтральная или акцентная.
Ранее "Телеграф" рассказывал о главных аксессуарах сезона осень-зима, в том числе головных уборах и ремнях. А также мы писали, какая обувь на пике модных тенденций в этом году.