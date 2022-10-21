Кожаные, стеганные и макси длины: на какие модели пуховиков стоит обратить внимание этой зимой (фото)

Зимой 2022\2023 стоит отказаться и от ярко выраженных модных деталей, которые могут уже в следующем сезоне выйти из трендов.

Пуховик — это элемент зимней верхней одежды, который актуален всегда. Единственный минус — это то, что каждый год меняется мода, и куртку нужно менять на новую, если вы конечно не хотите выглядеть старомодно.

Стилист Оксана Денисова в своем модном блоге в Инстаграм отметила, что лучше всего обращать внимание при выборе пуховика на зиму на модели актуального кроя, которые держаться в топе уже пару лет. Такой выбор поможет вам продлить "модный срок годности" вашей верхней одежды.

Самые стильные пуховики на зиму 2022/2023

Макси — самые стильные варианты это прямого и объемного кроя.

Ниже колена — в новом сезоне стоит обратить на пуховики зеленых оттенков с высоким воротником и косой или прямой прострочкой. Также стильные варианты и без прострочки на запах с поясом.

Короткие — в топе оверсайз модели, со спущенной линией плеча, втачной рукав, прямой силуэт.

Кожаные — на пике популярности короткие и модели средней длины.

Стеганые — в тренде модели средней длины и макси, с разными прострочками.

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.