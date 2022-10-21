Назван самый модный жакет осени-2022: с чем и как носить твид (фото)
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Укороченные жакеты идеально сидят на девушках маленького роста
Твидовые жакеты переживают реинкарнацию. Очень в тренде.
Стилист Татьяна (underapplestyle) рассказывает, что самый писк — носить их с мини (юбками и шортами). К ним добавить сапоги-трубы или мега актуальные ботфорты.
Прекрасны также сочетания с джинсами-трубами и брюками-палаццо — хоть с лоферами на массивной подошве, хоть с нудистами на шпильке. Укороченные жакеты особенно подойдут дюймовочкам.
- С леггинсами и жокейскими сапогами или с джогерами и кедами
- С брюками-палаццо, кроп-топом, босоножками-нудистами, шпильками, грубыми ботинками
- С джинсами. Неформальный и самый удобный вариант
- С юбками и платьями
- Самый трендовый вариант — кроп-жакет с мини-юбкой
- Удлиненный жакеты тоже круто. С мини-юбками или шортами, лоферами, сапогами-трубами или ботфортами
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