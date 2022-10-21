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Назван самый модный жакет осени-2022: с чем и как носить твид (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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С чем носить твидовый пиджак осенью 2022 года Новость обновлена 21 октября 2022, 12:22
С чем носить твидовый пиджак осенью 2022 года

Укороченные жакеты идеально сидят на девушках маленького роста

Твидовые жакеты переживают реинкарнацию. Очень в тренде.

Стилист Татьяна (underapplestyle) рассказывает, что самый писк — носить их с мини (юбками и шортами). К ним добавить сапоги-трубы или мега актуальные ботфорты.

Прекрасны также сочетания с джинсами-трубами и брюками-палаццо — хоть с лоферами на массивной подошве, хоть с нудистами на шпильке. Укороченные жакеты особенно подойдут дюймовочкам.

  • С леггинсами и жокейскими сапогами или с джогерами и кедами
твидовые жакеты для женщин
  • С брюками-палаццо, кроп-топом, босоножками-нудистами, шпильками, грубыми ботинками
твидовые жакеты для женщин
  • С джинсами. Неформальный и самый удобный вариант
твидовые жакеты для женщин
  • С юбками и платьями
твидовые жакеты для женщин
  • Самый трендовый вариант — кроп-жакет с мини-юбкой
твидовые жакеты для девушек
  • Удлиненный жакеты тоже круто. С мини-юбками или шортами, лоферами, сапогами-трубами или ботфортами
твидовые жакеты для девушек
твидовые жакеты для девушек

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие осенние тренды преобразят образ в эту пору.

Теги:
#Мода #Тренды #Жакеты #Пиджаки #Мода 2022