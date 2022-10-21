Главные тренды сезона: с ними ваш осенний образ будет безупречным (фото)
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Количество трендов зашкаливает, но многие из них действительно вписываются в повседневные луки
Холодное время еще не значит, что нужно укутываться в теплые бесформенные вещи. Осень дает возможности играть со стилями и создавать красивые многослойные образы. Чтобы ваш лук выглядел актуально, не забудьте вписать в него какой-нибудь тренд.
О топ-9 трендах сезона осень-зима рассказывает модный блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Некоторые тенденции нам хорошо знакомы, а какие-то идеи дизайнеров только осмеливаются примерять стритстайлеры.
Главные тренды осени-2022:
- Высокие сапоги. Такая пара обуви может идеально сочетаться как с повседневными платьями-рубашками, так и с более провокационными кожаными комплектами.
- Длина макси. Чем длиннее пальто, тем более стильно.
- Розовый цвет. Любимый оттенок Барби продолжает покорять модниц по всему миру.
- Metallic. Попробуйте адаптировать блеск и metallic не только в праздничные аутфиты, но и в повседневные образы.
- Бомбер. Эта куртка – хит сезона, особенно на пике объемные, укороченные модели или модели с нашивками.
- Total denim. Не забывайте об интересных деталях, к примеру, это может быть контрастная или объемная просрочка, нашивки, металлические декоративные элементы, необработанные края изделия.
- Прозрачные материалы. Тренд на полупрозрачные ткани продолжает набирать популярность.
- Гранж. Этот стиль одежды характеризуется бесформенностью, андрогинными силуэтами, показательной халатностью. Дизайнеры рекомендуют совмещать вещи с грубой вязкой и намеренно удлиненными рукавами с металлическими юбками длины миди.
- Преппи. Школьно-университетская эстетика чудесно подходит к осенним нарядам. Вы можете добавить нотки дерзости в привычные аутфиты: заменить длину миди на мини или добавить кожаные шорты или юбки.
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