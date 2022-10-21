Главные тренды сезона: с ними ваш осенний образ будет безупречным (фото)

Количество трендов зашкаливает, но многие из них действительно вписываются в повседневные луки

Холодное время еще не значит, что нужно укутываться в теплые бесформенные вещи. Осень дает возможности играть со стилями и создавать красивые многослойные образы. Чтобы ваш лук выглядел актуально, не забудьте вписать в него какой-нибудь тренд.

О топ-9 трендах сезона осень-зима рассказывает модный блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Некоторые тенденции нам хорошо знакомы, а какие-то идеи дизайнеров только осмеливаются примерять стритстайлеры.

Главные тренды осени-2022:

Высокие сапоги. Такая пара обуви может идеально сочетаться как с повседневными платьями-рубашками, так и с более провокационными кожаными комплектами. Длина макси. Чем длиннее пальто, тем более стильно. Розовый цвет. Любимый оттенок Барби продолжает покорять модниц по всему миру. Metallic. Попробуйте адаптировать блеск и metallic не только в праздничные аутфиты, но и в повседневные образы. Бомбер. Эта куртка – хит сезона, особенно на пике объемные, укороченные модели или модели с нашивками. Total denim. Не забывайте об интересных деталях, к примеру, это может быть контрастная или объемная просрочка, нашивки, металлические декоративные элементы, необработанные края изделия. Прозрачные материалы. Тренд на полупрозрачные ткани продолжает набирать популярность. Гранж. Этот стиль одежды характеризуется бесформенностью, андрогинными силуэтами, показательной халатностью. Дизайнеры рекомендуют совмещать вещи с грубой вязкой и намеренно удлиненными рукавами с металлическими юбками длины миди. Преппи. Школьно-университетская эстетика чудесно подходит к осенним нарядам. Вы можете добавить нотки дерзости в привычные аутфиты: заменить длину миди на мини или добавить кожаные шорты или юбки.

Трендовый бомбер

Высокие сапоги - маст хэв сезона

Розовый цвет на пике тенденций

Не бойтесь добавлять блеск

Ультрамодный образ

Макси - самая трендовая длина

Добавьте нотку дерзости к стилю преппи

Прозрачность - последний писк моды

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