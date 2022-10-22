Вырезы, ажурная вязка и без рукавов: на какие свитера стоит обратить внимание в 2023 году (фото)

Трикотажные вещи — это must have любого гардероба.

Основа теплого осенне-зимнего гардероба — это не только стильная верхняя одежда, о которой мы писали ранее, но и теплые и уютные свитера. И при чем их стоит выбирать более вдумчиво, ведь носить мы их будет еще и весной, пока не придет тепло.

Стилист Ольга Ким на своей странице в Инстаграм поделилась подборкой стильных свитеров, которые будут актуальны этой зимой, а также вероятней всего дотянут и до весны. Если вы хотите провести холода в тепле и при этом быть на стиле — обратите внимание на следующие модели трикотажа.

Модный трикотаж на осень-зиму 2022/2023

Молния на свитере — берем из мужского гардероба все больше вещей, и тот самый свитер бойфренда теперь уже наш. Выбирайте минималистичный дизайн.

Полоска — тренд идет уже не первый сезон — полоса дожна быть горизонтальная и достаточно широкая.

Жилет — тут могут быть разные вариант — и свитер без рукавов, и жилет с v-образным вырезом. Носим с рубашками, блузами, водолазками, футболками и лонгсливами.

Рукава отдельно — новое веяние делать ультра-короткий свитер, который носим в комплекте с вязаным топом-майкой или платьем из той же пряжи. Получаем экстравагантный образ с горизонтальным вырезов в зоне декольте.

Облегающий кардиган — сейчас идет две противоположных тенденции — оверсайз и облегание. И тут лучше обратить внимание на облегающий крой кардиганов. Их можно носить как топы, заправлять в брюки и джинсы, и носить под пиджак.

Кроп-свитер — его можно носить во-первых с экстра-высокой талией. Либо надевая под свитер майку-алкоголичку или боди. Или поверх платья. .

Воротник-поло — тренд уже не новый, мне очень нравятся модели из тонкого трикотажа — такая универсальная вещь — зимняя альтернатива футболке.

Ажурная вязка — сама нежность и женственность.

Вырезы — для начала квадратный вырез. Его спокойно можно носить с бюстгалтером "балконет" у которого лямки располагаются широко. Есть и более открытые модели — тут уже бюст берем без лямок. Есть модели держащие и объемную грудь. Ну и пробуйте нестандартные треугольные вырезы и разрезы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, без каких вещей нельзя представить осенний гардероб. Если хотите выглядеть стильно в любую погоду, то вам стоит иметь несколько вещей – must have.

А также мы писали, какие фасоны пальто в моде в сезоне осень-зима. Стилисты пояснили, как выбрать пальто, чтобы оно быстро не утратило актуальность.