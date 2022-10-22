С чем нескучно носить джинсы: подборка стильных образов, которые захотят примерить на себе все (фото)

Топ-8 примеров того, как можно стилизовать джинсы с другими вещами

Знаете, какая униформа есть у многих, даже если работа и жизнь никак не связаны с дресс-кодом и вот этим вот всем? Джинсы + трикотаж/футболка. Это можно считать современной униформой. И у многих она очень и очень скучная! Но джинсы можно сочетать интересно, и это не сложно.

Стилист Татьяна Белявина показала примеры-ориентиры стильных сочетаний джинсов с другими элементами гардероба. Возьмите на вооружение парочку идей из подборки.

Пример 1

Джинсы + прозрачный топ с рисунком + косуха/куртка-авиатор/укороченный пуховик + ботильоны + сумка.

Пример 2

Total denim: очень широкие джинсы + джинсовая рубашка + джинсовый тренч + лоферы на платформе. Берем разные оттенки и цвета, чтобы образ был интереснее.

Пример 3

Джинсы + водолазка + теплая рубашка + закрытая обувь (балетки/мэри-джейн/лоферы/низкие ботинки) + сумка шоппер. Рубашку можно цветную, а можно и с принтом!

Пример 4

Джинсы клеш + блуза +трикотажный жилет. Сочетайте принты, берите цвет, комплект должен отличаться, от варианта с простым трикотажем.

Пример 5

Джинсы-трубы + лонгслив (однотонный, тельняшка, в рубчик, с принтом) + ремень. Чем проще комплект, тем интереснее должны быть аксессуары. Например, такой рюкзак хорошо рифмуется с тельняшкой и поднимает стильный статус комплекта.

Пример 6

Прямые укороченные джинсы (лучше с высокой посадкой, чтобы удлинить ноги, отметить талию, облегчить верх, так как у свитшота и худи обычно спущенное плечо) + свитшот + сумка-хобо + кроссовки.

Пример 7

Джинсы клеш + любой трикотажный верх + ботильоны + сумочка интересной формы и оттенка. Здесь успех будет зависеть от качества джинсов и вашей фигуры.

Пример 8

Светлые джинсы + футболка с принтом + твидовый жакет+ лоферы. Рифмуйте цвет не только в сумке и обуви, но даже будет лучше, если это будут пиджак и лоферы, ремень и лофер.

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