Total denim – одна из главных тенденций-2022: что нужно учитывать, чтобы создать стильный образ (фото)

Обращаем внимание на сочетание разных цветов, текстуру, а также объем

Казалось бы, что с джинсами можно носить что угодно. Но почему-то для большинства сочетание разных вещей с денимом вызывает затруднения.

Однако освоить этот прием придется, отмечают в блоге о моде "Школа стиля", ведь total denim — один из ключевых трендов сезона осень-зима 2022.

Как создать стильный аутфит, который захочется рассматривать

Сочетание разных оттенков

Поначалу микс разных оттенков денима может пугать, однако на практике все гораздо проще. Стилизуйте total denim с помощью яркой сумки или обуви и ваш образ точно не останется незамеченным.

Текстура

Акценты из искусственного меха и куртки с флисовой подкладкой не только обеспечат дополнительное тепло, но и добавляют изюминки в аутфит.

Объем

Разместите акцент на нижнюю или верхнюю часть тела. К примеру, соедините юбку миди с укороченным пиджаком или мини с курткой оверсайз.

Ранее "Телеграф" писал, как и с чем носить осенью-2022 топовый клеш — универсальные и функциональные джинсы.