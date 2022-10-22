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Total denim – одна из главных тенденций-2022: что нужно учитывать, чтобы создать стильный образ (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как одеваться в total denim в 2022 году — советы
Как одеваться в total denim в 2022 году — советы

Обращаем внимание на сочетание разных цветов, текстуру, а также объем

Казалось бы, что с джинсами можно носить что угодно. Но почему-то для большинства сочетание разных вещей с денимом вызывает затруднения.

Однако освоить этот прием придется, отмечают в блоге о моде "Школа стиля", ведь total denim — один из ключевых трендов сезона осень-зима 2022.

Как создать стильный аутфит, который захочется рассматривать

  • Сочетание разных оттенков

Поначалу микс разных оттенков денима может пугать, однако на практике все гораздо проще. Стилизуйте total denim с помощью яркой сумки или обуви и ваш образ точно не останется незамеченным.

  • Текстура

Акценты из искусственного меха и куртки с флисовой подкладкой не только обеспечат дополнительное тепло, но и добавляют изюминки в аутфит.

  • Объем

Разместите акцент на нижнюю или верхнюю часть тела. К примеру, соедините юбку миди с укороченным пиджаком или мини с курткой оверсайз.

тотал деним одежда на девушках
тотал деним одежда на девушках
тотал деним одежда на девушках
тотал деним одежда на девушках
тотал деним одежда на девушках
тотал деним одежда на девушках
тотал деним одежда на девушках
тотал деним одежда на девушках
тотал деним одежда на девушках
тотал деним одежда на девушках

Ранее "Телеграф" писал, как и с чем носить осенью-2022 топовый клеш — универсальные и функциональные джинсы.

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#Мода #Мода 2022