Теплые платья в осенние дни: семь примеров, как выглядеть сногсшибательно в золотую пору (фото)

Сейчас в моде асимметрия, вырезы и кожа

Платье по-прежнему является одним из главных элементов женского гардероба. Даже во многих каталогах одежды пункт с платьями идет первым.

Платье удобно тем, что это одновременно и верх и низ, отмечает стилист Оксана Денисова. Тем более мода в текущем сезоне более разнообразна, чем в предыдущие года. Выбор фасона платья в первую очередь зависит от конкретного типа фигуры, роста, размера, образа жизни и личных предпочтений. И никак не наоборот, когда если модно, значит подходит всем. Так не бывает. Мы слишком разные, чтобы на всех садился один фасон.⠀⠀

Эксперт советует подбирать одежду под себя, а не пытаться себя втиснуть в ограниченные рамки. При выборе анализируйте не только актуальность кроя, но и стилевую принадлежность и сочетаемость с уже имеющимися вещами в гардеробе. На стиль платья влияют:⠀⠀

Крой

Цвет

Принт

Детали

Стилист назвала топ-7 актуальных моделей платьев этой осени.

Трикотаж

Романтика

Платья-рубашки

Колор блок

Асимметрия, вырезы

Кожаные

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