Как одеваться по возрасту: семь примеров стильных образов, если вам за 30 (фото)

Как одеваться по возрасту? А надо ли?

Чаще изменения в гардеробе происходят с изменениями фигуры. Уже как-то неудобно показывать свои складочки и живот. А если фигура не изменилась? Если фигура такая, что и молодые могут позавидовать! То что? Все можно? Можно носить то, что носила в двадцать, теперь в сорок-пятьдесят-шестьдесят?

Стилист Татьяна Белявина отвечает, что можно. Но далеко не все зависит только от фигуры. С возрастом меняется лицо, мимика, пластика. И то, что в двадцать было уместно, иногда в сорок становиться смешно. Можно ли носить мини-юбки или шорты? Забавные принты и розовый цвет?

"Все можно носить в любом возрасте, даже футболки с мультяшными персонажами в 60 лет, если ваш характер, ваша харизма соответствуют такому задорному рисунку. А не так, что на груди смешной пупс, а на лице усталая гримаса недовольства. Именно несоответствие лица, выражения, мимики, пластики с одной стороны, и одежды с другой, бросается в глаза. Это очень заметно со стороны", — подчеркивает стилист.

Так что же подходит женщинам постарше и на что им делать акцент:

Элегантные образы

Пальто всегда поднимает градус элегантности. Обратите внимание на сочетание цветов, длину брюк, аксессуары.

Спортивные образы

Нужно долго и быстро перемещаться по городу? Плоский ход, брюки, яркие или нейтральные аксессуары.

Длинный кардиган

Кардиганы давно перешли из бабушкиного гардероба в современную жизнь. Длинные, теплые, уютные не только согреют в прохладную погоду, но и создадут вертикаль, сработают на стройность.

Кожаные брюки

Отличный вариант, если надо долго гулять, а на улице ветер и не очень тепло. И от холода, сквозняков защитят и градус современности поднимут.

Широкий шарф

Стоит держать под рукой. При изменчивости погоды такой шарф легко может заменить теплый кардиган.

Жакет

Жакет сейчас не только вещь из делового мира. Сочетать со спортивными вещами вполне можно. Так можно разнообразить свои повседневные варианты.

Женственность

Куда же без женственности! Платья, юбки сочетаем со свитерами и косухами.

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