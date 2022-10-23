Чем массивнее, тем лучше: названы самые трендовые украшения в этом сезоне (фото)

Минимализм уходит на задний план, в моду входят броские серьги и браслеты

Стильный образ зависит от многих факторов. Важно не только выбрать трендовую верхнюю одежду и одеться, согласно последним тенденциям. Огромную роль играют аксессуары, именно украшения помогут завершить ваш лук и оставят о вас впечатление – хорошее или нет.

О том, какие украшения в моде в этом сезоне, рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко в своем фэшн-блоге в Instagram. Она советует обратить внимание на один тренд при выборе сережек, браслетов, бус и цепочек.

Стилистка отмечает, что анализируя последние fashion шоу следующего сезона, в украшениях четко можно выделить одну тенденцию: чем массивнее и акцентнее, тем лучше. В топе самых трендовых украшений:

сотуары из жемчуга (сотуар — удлиненное ожерелье с бусинами, камнями и любыми другими деталями),

серьги до плеч с самоцветами,

массивные браслеты-манжеты (модный стилистический прием: надевать их на обе руки одновременно).

Роскошный сотуар

Акцентные серьги

Стильный аксессуар

Массивные браслеты в тренде

Напомним, на пике тенденций сезона осень-зима также серьги-каффы, они освежат любой простой аутфит, даже спортивные джоггеры. В топе ультрамодных аксессуаров оказались и галстуки, меховые изделия, гольфы и высокие перчатки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украшения носить категорически нельзя. К сожалению, такие ошибки допускает каждая вторая женщина. Узнайте антитренды украшений и всегда будете выглядеть со вкусом.