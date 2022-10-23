Укр

Идеи маникюра, которые подойдут под любой образ: подборка топовых дизайнов осени-2022 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Космический маникюр - тренд сезона
Космический маникюр - тренд сезона

Маникюр — важная часть образа

Осенью-2022 в моде огромное количество цветов, это касается и трендов маникюра. Вы можете сделать стильное однотонное покрытие или же выбрать актуальный дизайн. На пике тенденций блеск, космические мотивы, геометрия и не только.

Подборку самых симпатичных осенних дизайнов ногтей публикует издание bustle. Есть как минимум 11 стильных идей маникюра этой осенью, к которым стоит присмотреться. С такими ногтями вы будете выглядеть роскошно в любом наряде.

Оттенки коричневого

Коричневый цвет идеально гармонирует с осенью, на ногтях он тоже смотрится великолепно. Попробуйте добавить его оттенок во французский маникюр.

Маникюр в коричневых тонах
Стильный пастельный маникюр

Логотипы

Повсюду появляются роскошные маникюры с логотипом, это свежая и интересная идея.

Маникюр с логотипами
Ультратрендовый дизайн

Тыквенные абстракции

Очень необычная идея, выглядит, словно тыквенно-пряный латте со взбитыми сливками на ногтях.

Маникюр оранжево-белый
Тыквенные оттенки ассоциируются с осенним уютом

Графические элементы и наклейки

Трендовый зеленый маникюр с клеточным принтом, изображением пламени и смайлами.

Маникюр с пламенем и клетками
Графические элементы добавят изюминку

Паутина

Шикарный декор с паутиной для празднования Хэллоуина.

Маникюр с паутиной
Для Хэллоуина самое то

Блеск

Гламурный маникюр, уместный в любое время года.

Маникюр с блеском
Блеск - всегда хорошее решение

Молочный шоколад

Еще одна вариация уютного осеннего маникюра в коричневых тонах.

Маникюр коричневого цвета
Нежный нейл-арт

Космос

Маникюр с космическими завитками и звездным блеском – хит сезона.

Маникюр космический
Очень ярко и стильо

Кровавый

Смелый и яркий дизайн-омбре, можно сделать и на Хэллоуин.

Красным маникюр омбре
Необычная вариация с красным

Оттенки мокко

Прекрасный нейл-арт в виде модных психоделических сердечек и матового покрытия кремового и мокко.

Маникюр бежевый с сердцами
Идеальный дизайн для осени

Разноцветный

Такая палитра цветов напоминает о красочных осенних листьях.

Разноцветный маникюр
Все краски осени на ногтях

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета лаков для ногтей в моде. А также мы писали, какие дизайны маникюра уже стали антитрендами.

Теги:
#Маникюр #Тренды