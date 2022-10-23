Идеи маникюра, которые подойдут под любой образ: подборка топовых дизайнов осени-2022 (фото)

Маникюр — важная часть образа

Осенью-2022 в моде огромное количество цветов, это касается и трендов маникюра. Вы можете сделать стильное однотонное покрытие или же выбрать актуальный дизайн. На пике тенденций блеск, космические мотивы, геометрия и не только.

Подборку самых симпатичных осенних дизайнов ногтей публикует издание bustle. Есть как минимум 11 стильных идей маникюра этой осенью, к которым стоит присмотреться. С такими ногтями вы будете выглядеть роскошно в любом наряде.

Оттенки коричневого

Коричневый цвет идеально гармонирует с осенью, на ногтях он тоже смотрится великолепно. Попробуйте добавить его оттенок во французский маникюр.

Стильный пастельный маникюр

Логотипы

Повсюду появляются роскошные маникюры с логотипом, это свежая и интересная идея.

Ультратрендовый дизайн

Тыквенные абстракции

Очень необычная идея, выглядит, словно тыквенно-пряный латте со взбитыми сливками на ногтях.

Тыквенные оттенки ассоциируются с осенним уютом

Графические элементы и наклейки

Трендовый зеленый маникюр с клеточным принтом, изображением пламени и смайлами.

Графические элементы добавят изюминку

Паутина

Шикарный декор с паутиной для празднования Хэллоуина.

Для Хэллоуина самое то

Блеск

Гламурный маникюр, уместный в любое время года.

Блеск - всегда хорошее решение

Молочный шоколад

Еще одна вариация уютного осеннего маникюра в коричневых тонах.

Нежный нейл-арт

Космос

Маникюр с космическими завитками и звездным блеском – хит сезона.

Очень ярко и стильо

Кровавый

Смелый и яркий дизайн-омбре, можно сделать и на Хэллоуин.

Необычная вариация с красным

Оттенки мокко

Прекрасный нейл-арт в виде модных психоделических сердечек и матового покрытия кремового и мокко.

Идеальный дизайн для осени

Разноцветный

Такая палитра цветов напоминает о красочных осенних листьях.

Все краски осени на ногтях

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета лаков для ногтей в моде. А также мы писали, какие дизайны маникюра уже стали антитрендами.