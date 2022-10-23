Идеи маникюра, которые подойдут под любой образ: подборка топовых дизайнов осени-2022 (фото)
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Маникюр — важная часть образа
Осенью-2022 в моде огромное количество цветов, это касается и трендов маникюра. Вы можете сделать стильное однотонное покрытие или же выбрать актуальный дизайн. На пике тенденций блеск, космические мотивы, геометрия и не только.
Подборку самых симпатичных осенних дизайнов ногтей публикует издание bustle. Есть как минимум 11 стильных идей маникюра этой осенью, к которым стоит присмотреться. С такими ногтями вы будете выглядеть роскошно в любом наряде.
Оттенки коричневого
Коричневый цвет идеально гармонирует с осенью, на ногтях он тоже смотрится великолепно. Попробуйте добавить его оттенок во французский маникюр.
Логотипы
Повсюду появляются роскошные маникюры с логотипом, это свежая и интересная идея.
Тыквенные абстракции
Очень необычная идея, выглядит, словно тыквенно-пряный латте со взбитыми сливками на ногтях.
Графические элементы и наклейки
Трендовый зеленый маникюр с клеточным принтом, изображением пламени и смайлами.
Паутина
Шикарный декор с паутиной для празднования Хэллоуина.
Блеск
Гламурный маникюр, уместный в любое время года.
Молочный шоколад
Еще одна вариация уютного осеннего маникюра в коричневых тонах.
Космос
Маникюр с космическими завитками и звездным блеском – хит сезона.
Кровавый
Смелый и яркий дизайн-омбре, можно сделать и на Хэллоуин.
Оттенки мокко
Прекрасный нейл-арт в виде модных психоделических сердечек и матового покрытия кремового и мокко.
Разноцветный
Такая палитра цветов напоминает о красочных осенних листьях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета лаков для ногтей в моде. А также мы писали, какие дизайны маникюра уже стали антитрендами.