Как тепло одеться и не испортить образ: советы стилиста (фото)

Есть несколько вариантов стильных и практичных многослойных луков на осень и зиму

Стилисты в унисон твердят о том, что холодное время года – идеальная пора для создания многослойных образов. Это не только стильно, а и практично, ведь в нескольких слоях одежды вам будет значительно теплее. А если вдруг погода резко изменится, можно снять верхнюю одежду и сохранить комфорт.

О том, что такое многослойность и как правильно пользоваться этим стилистическим приемом в сезоне осень-зима, рассказала украинская стилистка Мария Демчишина в своем модном блоге в Instagram. Комбинируйте различные фактуры и длины, чтобы вещи гармонично дополняли друг друга. Так вы будете выглядеть стильно и не замерзнете.

По словам стилистки, с приходом холодов приходится все больше утепляться и крутым методом для утепления (и не только) является многослойность. Вариантов для комбинирования вещей – бесконечное множество. Вот несколько самых стильных многослойных сочетаний, актуальных в этом сезоне:

Топ или футболку сочетайте с расстегнутой рубашкой на выпуск и верхней одеждой (это может быть пальто, куртка, жакет).

Идеальный микс – кардиган и блейзер. Но важно, чтобы кардиган не был объемным.

Платье отлично утепляется свитером, а в более прохладную погоду дополните лук верхней одеждой.

Лаконично и стильно смотрятся вместе жилетка и блейзер. На более прохладную погоду можно надеть под жилетку футболку, рубашку или водолазку.

Рубашка или футболка гармонично соединяются с джемпером или жилетом. И не забудьте про верхний слой – более теплый, к примеру, пальто.

С пиджаком стильно выглядит и худи или свитер. Такое сочетание уже становится базовым.

Топовый микс сезона состоит из водолазки, рубашки и жилетки/кардигана/пиджака/верхней одежды.

Добавит образу изюминки свитер, повязанный сверху верхней одежды.

Смелое сочетание – это комбинация различных моделей верхней одежды, к примеру, кожанки и тренча.

Рубашка - очень многофункциональная вещь

Свитер - акцент образа

Платье тоже можно вписать в многослойный наряд

Очень стильное сочетание

Кардиган может и не быть верхним слоем

Жилет - тренд сезона

Рубашку можно не прятать под джемпер

Трендовый вариант аутфита

Неожиданно, но красиво и тепло

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