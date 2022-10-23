Укр

Как тепло одеться и не испортить образ: советы стилиста (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Многослойность - главный стилистический прием осени
Многослойность - главный стилистический прием осени

Есть несколько вариантов стильных и практичных многослойных луков на осень и зиму

Стилисты в унисон твердят о том, что холодное время года – идеальная пора для создания многослойных образов. Это не только стильно, а и практично, ведь в нескольких слоях одежды вам будет значительно теплее. А если вдруг погода резко изменится, можно снять верхнюю одежду и сохранить комфорт.

О том, что такое многослойность и как правильно пользоваться этим стилистическим приемом в сезоне осень-зима, рассказала украинская стилистка Мария Демчишина в своем модном блоге в Instagram. Комбинируйте различные фактуры и длины, чтобы вещи гармонично дополняли друг друга. Так вы будете выглядеть стильно и не замерзнете.

По словам стилистки, с приходом холодов приходится все больше утепляться и крутым методом для утепления (и не только) является многослойность. Вариантов для комбинирования вещей – бесконечное множество. Вот несколько самых стильных многослойных сочетаний, актуальных в этом сезоне:

  • Топ или футболку сочетайте с расстегнутой рубашкой на выпуск и верхней одеждой (это может быть пальто, куртка, жакет).
  • Идеальный микс – кардиган и блейзер. Но важно, чтобы кардиган не был объемным.
  • Платье отлично утепляется свитером, а в более прохладную погоду дополните лук верхней одеждой.
  • Лаконично и стильно смотрятся вместе жилетка и блейзер. На более прохладную погоду можно надеть под жилетку футболку, рубашку или водолазку.
  • Рубашка или футболка гармонично соединяются с джемпером или жилетом. И не забудьте про верхний слой – более теплый, к примеру, пальто.
  • С пиджаком стильно выглядит и худи или свитер. Такое сочетание уже становится базовым.
  • Топовый микс сезона состоит из водолазки, рубашки и жилетки/кардигана/пиджака/верхней одежды.
  • Добавит образу изюминки свитер, повязанный сверху верхней одежды.
  • Смелое сочетание – это комбинация различных моделей верхней одежды, к примеру, кожанки и тренча.
Многослойные образы с рубашкой
Рубашка - очень многофункциональная вещь
Многослойные образы со свитером
Свитер - акцент образа
Многослойные образы с платьями
Платье тоже можно вписать в многослойный наряд
Многослойные образы с пиджаком
Очень стильное сочетание
Многослойные образы с кардиганом
Кардиган может и не быть верхним слоем
Многослойные образы с жилетом
Жилет - тренд сезона
Многослойные образы с рубашкой
Рубашку можно не прятать под джемпер
Многослойные образы с водолазкой и рубашкой
Трендовый вариант аутфита
Многослойные образы с пальто
Неожиданно, но красиво и тепло

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья в моде осенью-2022 и как выбрать стильный фасон. А также мы писали, с чем носить джинсы в сезоне осень-зима, чтобы образ не выглядел скучно.

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#Мода #Стиль #Многослойность