Утепляемся стильно: эти вещи идеально впишутся как в осенний, так и в зимний гардероб (фото)

Продумайте капсульный гардероб и не будет проблем с выбором луков

Если не хотите тратиться на вещи дважды, то постарайтесь добавить в гардероб одежду, которая подойдет как для осенних, так и для зимних образов. К примеру, для межсезонья отлично годятся различные свитера. Стилисты рекомендуют создавать капсульный гардероб – многофункциональный и практичный, но при этом позволяющий придумывать стильные луки.

О том, какую одежду, обувь и аксессуары стоит включить в свой осенне-зимний гардероб, рассказывает модный блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Есть по меньшей мере девять позиций, на которые есть смысл обратить внимание в этом сезоне. Они согреют вас в холодную погоду и будут отлично комбинироваться.

По словам стилистов, основное преимущество капсулы – она решает проблему "нечего надеть". Благодаря максимальной комбинаторике вещей из минимального количества единиц можно создать разнообразные образы на каждый день.

Какие вещи идеально впишутся в гардероб сезона осень-зима:

Пальто-халат или пальто прямого кроя.

Дубленка или стеганная куртка.

Джинсы прямого кроя.

Свитер в полоску.

Юбка макси.

Яркий свитер.

Лоферы.

Кроссовки или кеды.

Вместительная сумка.

Пальто - базовая вещь для осени

Полоска - всегда модный принт

Макси - трендовая длина сезона

В такую сумку поместится все, что нужно

Удачный кэжуал-образ

Дубленки на пике трендов

Без лоферов осенью не обойтись

В таком образе можно хоть на работу, хоть на прогулку

Уютный осенний наряд

Яркий джемпер станет акцентом образа

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