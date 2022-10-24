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Утепляемся стильно: эти вещи идеально впишутся как в осенний, так и в зимний гардероб (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Стильно выглядеть можно и в холодное время года
Стильно выглядеть можно и в холодное время года

Продумайте капсульный гардероб и не будет проблем с выбором луков

Если не хотите тратиться на вещи дважды, то постарайтесь добавить в гардероб одежду, которая подойдет как для осенних, так и для зимних образов. К примеру, для межсезонья отлично годятся различные свитера. Стилисты рекомендуют создавать капсульный гардероб – многофункциональный и практичный, но при этом позволяющий придумывать стильные луки.

О том, какую одежду, обувь и аксессуары стоит включить в свой осенне-зимний гардероб, рассказывает модный блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Есть по меньшей мере девять позиций, на которые есть смысл обратить внимание в этом сезоне. Они согреют вас в холодную погоду и будут отлично комбинироваться.

По словам стилистов, основное преимущество капсулы – она решает проблему "нечего надеть". Благодаря максимальной комбинаторике вещей из минимального количества единиц можно создать разнообразные образы на каждый день.

Какие вещи идеально впишутся в гардероб сезона осень-зима:

  • Пальто-халат или пальто прямого кроя.
  • Дубленка или стеганная куртка.
  • Джинсы прямого кроя.
  • Свитер в полоску.
  • Юбка макси.
  • Яркий свитер.
  • Лоферы.
  • Кроссовки или кеды.
  • Вместительная сумка.
Стильный образ с пальто
Пальто - базовая вещь для осени
Стильный образ со свитером в полоску
Полоска - всегда модный принт
Стильный образ с юбкой макси
Макси - трендовая длина сезона
Стильный образ с вместительной сумкой
В такую сумку поместится все, что нужно
Стильный образ с пальто и кедами
Удачный кэжуал-образ
Стильный образ с дубленкой
Дубленки на пике трендов
Стильный образ с лоферами
Без лоферов осенью не обойтись
Стильный образ с пальто и лоферами
В таком образе можно хоть на работу, хоть на прогулку
Стильный образ с кроссовками и пальто
Уютный осенний наряд
Стильный образ с оранжевым свитером
Яркий джемпер станет акцентом образа

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья можно смело носить этой осенью, на пике трендов сразу несколько фасонов. А также мы писали, как выбрать теплый, практичный и стильный пуховик на зиму.

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#Мода #Стиль #Тренды