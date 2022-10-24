Утепляемся стильно: эти вещи идеально впишутся как в осенний, так и в зимний гардероб (фото)
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Продумайте капсульный гардероб и не будет проблем с выбором луков
Если не хотите тратиться на вещи дважды, то постарайтесь добавить в гардероб одежду, которая подойдет как для осенних, так и для зимних образов. К примеру, для межсезонья отлично годятся различные свитера. Стилисты рекомендуют создавать капсульный гардероб – многофункциональный и практичный, но при этом позволяющий придумывать стильные луки.
О том, какую одежду, обувь и аксессуары стоит включить в свой осенне-зимний гардероб, рассказывает модный блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Есть по меньшей мере девять позиций, на которые есть смысл обратить внимание в этом сезоне. Они согреют вас в холодную погоду и будут отлично комбинироваться.
По словам стилистов, основное преимущество капсулы – она решает проблему "нечего надеть". Благодаря максимальной комбинаторике вещей из минимального количества единиц можно создать разнообразные образы на каждый день.
Какие вещи идеально впишутся в гардероб сезона осень-зима:
- Пальто-халат или пальто прямого кроя.
- Дубленка или стеганная куртка.
- Джинсы прямого кроя.
- Свитер в полоску.
- Юбка макси.
- Яркий свитер.
- Лоферы.
- Кроссовки или кеды.
- Вместительная сумка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья можно смело носить этой осенью, на пике трендов сразу несколько фасонов. А также мы писали, как выбрать теплый, практичный и стильный пуховик на зиму.