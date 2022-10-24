Колготки нужно иметь в запасе: какие в тренде в сезонах 2022-23 (фото)

Особенно следует обратить внимание на белые и красные модели

Про женские колготки мы писали уже не один раз. Но! Во-первых, всегда хорошо повторить теорию перед началом нового сезона. Во-вторых, даже самые простые и базовые вещи в гардеробе следует немного адаптировать под текущие тренды. Колготки — отличный тому пример.

Стилист Майя Кривобокова отмечает, что колготки — это одна из тех деталей в гардеробе, которая должна быть у каждой женщины в избытке. Знакомая ситуация: вы в последнюю минуту выбрали себе отличный образ на выход, как вдруг понимаете, что подходящих колготок под него не хватает!

Эксперт рассказала, какие модели колготок актуальны сейчас и будут в трендах этой зимой.

Черные колготки до 20 den

Константа базового женского гардероба прежняя: колготки черного цвета, прозрачные, 8-20 den, не больше. Это самая универсальная модель, свободная от любых стереотипов о дресс-коде.

Черные колготки более 20 den

Еще одна базовая модель — это черные плотные колготки, больше 20 den.

Колготки с рисунком

Fashion-колготки. Первый вариант, актуальный конкретно в этом сезоне — черные модели с рисунком. Лучше всего, если это будет кружево или крупная сетка.

Цветные колготки

Второй трендовый вариант — это цветные колготки. Абсолютные фавориты у дизайнеров и стилистов — белый и красный. Белый — это очень требовательный цвет и визуально не всегда комплиментарный ногам.

Красные колготки

Это чуть менее капризная модель. Прозрачность и плотность колготок при этом может быть абсолютно любой. Особенно красиво смотрятся в однотонных красных образах.

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