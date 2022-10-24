Восемь видов рубашек на каждый день: как разнообразить осенний образ стильной вещью (фото)
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Почему-то всегда забывают про джинсовые рубашки
Какие ассоциации у вас всплывают в голове, когда говорят слово "рубашка"? Вероятно, это белая хлопковая оверсайз модель в сочетании с акцентными аксессуарами. Однако следует немного отойти от привычной модели и рассмотреть другие варианты рубашек по цветам и фасонам, но в рамках актуальных моделей.
Стилист Милалика Соловьева отмечает, что если отовсюду будут твердить, что существует только одна актуальная модель, то вы никогда и не узнаете обо всем многообразии вариантов и будет сложно найти свой стиль.
1. Замшевые рубашки
Очень уместно смотрятся в холодное время года. Могут быть как самостоятельным элементом образа, так и вторым слоем.
2. Клетчатые рубашки
Клетка — один из базовых принтов.
3. Атласные рубашки
Идеально подойдут для женственных, эстетичных образов.
4. Рубашки с рукавами-буфами
Если хочется добавить интересную деталь в образ, можно выбрать рубашку с необычными рукавами.
5. Джинсовые рубашки
Никогда не выходили из моды.
6. Цветные рубашки
В этом году все круто адаптировали розовые рубашки. Можно не ограничиваться базовыми цветами.
7. Анималистичный принт
Леопард, зебра, тигр и все принты, издали напоминающие животных, очень актуальны. А на рубашках смотрятся особенно актуально.
8. Колор блок
Такие вещи, будто сшитые из разных лоскутов, на пике популярности.
Ранее стилист Татьяна Белявина рассказала, с чем носить джинсы, чтобы быть стильной в новом сезоне.