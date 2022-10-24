Восемь видов рубашек на каждый день: как разнообразить осенний образ стильной вещью (фото)

Почему-то всегда забывают про джинсовые рубашки

Какие ассоциации у вас всплывают в голове, когда говорят слово "рубашка"? Вероятно, это белая хлопковая оверсайз модель в сочетании с акцентными аксессуарами. Однако следует немного отойти от привычной модели и рассмотреть другие варианты рубашек по цветам и фасонам, но в рамках актуальных моделей.

Стилист Милалика Соловьева отмечает, что если отовсюду будут твердить, что существует только одна актуальная модель, то вы никогда и не узнаете обо всем многообразии вариантов и будет сложно найти свой стиль.

1. Замшевые рубашки

Очень уместно смотрятся в холодное время года. Могут быть как самостоятельным элементом образа, так и вторым слоем.

2. Клетчатые рубашки

Клетка — один из базовых принтов.

3. Атласные рубашки

Идеально подойдут для женственных, эстетичных образов.

4. Рубашки с рукавами-буфами

Если хочется добавить интересную деталь в образ, можно выбрать рубашку с необычными рукавами.

5. Джинсовые рубашки

Никогда не выходили из моды.

6. Цветные рубашки

В этом году все круто адаптировали розовые рубашки. Можно не ограничиваться базовыми цветами.

7. Анималистичный принт

Леопард, зебра, тигр и все принты, издали напоминающие животных, очень актуальны. А на рубашках смотрятся особенно актуально.

8. Колор блок

Такие вещи, будто сшитые из разных лоскутов, на пике популярности.

Ранее стилист Татьяна Белявина рассказала, с чем носить джинсы, чтобы быть стильной в новом сезоне.