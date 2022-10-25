Модные тренды, на которые нужно обязательно ориентироваться этой осенью: топ-9 (фото)

О трендах сезона говорить не перестаем

Если вам снова кажется, что наступают холода, а одеть нечего, то вы глубоко ошибаетесь. Такое разнообразие модных трендов, как сейчас, уже давно не придавали модных тенденций.

Блог о моде pumpyourstyle.studio в Инстаграме рассказывает о самых главных трендах осеннего сезона в 2022 году. При закупке новых вещей в свой гардероб следует ориентироваться на этот список.

Высокие сапоги

Этой осенью в свете софитов оказались сапоги выше колен. Несмотря на свое излишество, такая пара обуви может идеально сочетаться как с повседневными платьями-рубашками, так и с более провокационными кожаными комплектами.

Длина макси

В то время как юбки становятся все короче, пальто становятся все длиннее.

Розовый

Показ Valentino и съемки фильма о Барби сделали розовый одним из самых эффектных трендов сезона. И хотя такой цвет может показаться не очень подходящим для осени, в тотал-луках он смотрится очень эффектно.

Metallic

Дизайнеры рекомендуют адаптировать блеск и metallic не только в праздничные аутфиты, но и в повседневные образы.

Бомбер

Советуем обратить внимание на объемные, укороченные модели или модели с нашивками.

Total denim

При создании total denim look рекомендуется дополнять образ интересными деталями (контрастная или объемная просрочка, нашивки, металлические декоративные элементы, необработанные края изделия).

Прозрачные материалы

Полупрозрачные платья ярко заявили о себе в прошлом весенне-летнем сезоне. Этой осенью смелый наряд и дальше будет среди главных тенденций.

Гранж

Бесформенность, андрогинные силуэты, показательная халатность – основные характеристики гранжа. В этом сезоне дизайнеры рекомендуют совмещать вещи с грубой вязкой и намеренно удлиненными рукавами с металлическими юбками длины меди.

Преппи

Этой осенью советуем добавить нотки дерзости в привычные преппи аутфиты: заменить длину миди на мини или добавить кожаные шорты или юбки.

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