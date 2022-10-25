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Модные тренды, на которые нужно обязательно ориентироваться этой осенью: топ-9 (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Основные тренды осени в моде 2022 года
Основные тренды осени в моде 2022 года

О трендах сезона говорить не перестаем

Если вам снова кажется, что наступают холода, а одеть нечего, то вы глубоко ошибаетесь. Такое разнообразие модных трендов, как сейчас, уже давно не придавали модных тенденций.

Блог о моде pumpyourstyle.studio в Инстаграме рассказывает о самых главных трендах осеннего сезона в 2022 году. При закупке новых вещей в свой гардероб следует ориентироваться на этот список.

Высокие сапоги

Этой осенью в свете софитов оказались сапоги выше колен. Несмотря на свое излишество, такая пара обуви может идеально сочетаться как с повседневными платьями-рубашками, так и с более провокационными кожаными комплектами.

Высокие сапоги

Длина макси

В то время как юбки становятся все короче, пальто становятся все длиннее.

Длина макси пальто

Розовый

Показ Valentino и съемки фильма о Барби сделали розовый одним из самых эффектных трендов сезона. И хотя такой цвет может показаться не очень подходящим для осени, в тотал-луках он смотрится очень эффектно.

Розовый цвет одежда

Metallic

Дизайнеры рекомендуют адаптировать блеск и metallic не только в праздничные аутфиты, но и в повседневные образы.

Metallic одежда

Бомбер

Советуем обратить внимание на объемные, укороченные модели или модели с нашивками.

Бомбер

Total denim

При создании total denim look рекомендуется дополнять образ интересными деталями (контрастная или объемная просрочка, нашивки, металлические декоративные элементы, необработанные края изделия).

Total denim

Прозрачные материалы

Полупрозрачные платья ярко заявили о себе в прошлом весенне-летнем сезоне. Этой осенью смелый наряд и дальше будет среди главных тенденций.

Прозрачные материалы одежда

Гранж

Бесформенность, андрогинные силуэты, показательная халатность – основные характеристики гранжа. В этом сезоне дизайнеры рекомендуют совмещать вещи с грубой вязкой и намеренно удлиненными рукавами с металлическими юбками длины меди.

стиль Гранж

Преппи

Этой осенью советуем добавить нотки дерзости в привычные преппи аутфиты: заменить длину миди на мини или добавить кожаные шорты или юбки.

Препи

Ранее стилист Татьяна Белявина рассказала, с чем носить джинсы, чтобы быть стильной в новом сезоне.

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#Мода #Тренды #Мода 2022