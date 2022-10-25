Модные тренды, на которые нужно обязательно ориентироваться этой осенью: топ-9 (фото)
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О трендах сезона говорить не перестаем
Если вам снова кажется, что наступают холода, а одеть нечего, то вы глубоко ошибаетесь. Такое разнообразие модных трендов, как сейчас, уже давно не придавали модных тенденций.
Блог о моде pumpyourstyle.studio в Инстаграме рассказывает о самых главных трендах осеннего сезона в 2022 году. При закупке новых вещей в свой гардероб следует ориентироваться на этот список.
Высокие сапоги
Этой осенью в свете софитов оказались сапоги выше колен. Несмотря на свое излишество, такая пара обуви может идеально сочетаться как с повседневными платьями-рубашками, так и с более провокационными кожаными комплектами.
Длина макси
В то время как юбки становятся все короче, пальто становятся все длиннее.
Розовый
Показ Valentino и съемки фильма о Барби сделали розовый одним из самых эффектных трендов сезона. И хотя такой цвет может показаться не очень подходящим для осени, в тотал-луках он смотрится очень эффектно.
Metallic
Дизайнеры рекомендуют адаптировать блеск и metallic не только в праздничные аутфиты, но и в повседневные образы.
Бомбер
Советуем обратить внимание на объемные, укороченные модели или модели с нашивками.
Total denim
При создании total denim look рекомендуется дополнять образ интересными деталями (контрастная или объемная просрочка, нашивки, металлические декоративные элементы, необработанные края изделия).
Прозрачные материалы
Полупрозрачные платья ярко заявили о себе в прошлом весенне-летнем сезоне. Этой осенью смелый наряд и дальше будет среди главных тенденций.
Гранж
Бесформенность, андрогинные силуэты, показательная халатность – основные характеристики гранжа. В этом сезоне дизайнеры рекомендуют совмещать вещи с грубой вязкой и намеренно удлиненными рукавами с металлическими юбками длины меди.
Преппи
Этой осенью советуем добавить нотки дерзости в привычные преппи аутфиты: заменить длину миди на мини или добавить кожаные шорты или юбки.
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