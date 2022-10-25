Чем дополнить образ, чтобы ярко выделиться осенью: топ-7 стильных аксессуаров для женщин (фото)

Поднять градус стиля можно с помощью трендовых дополнений к лукам

Аксессуары делают образ, но могут также искажать его. Следует обратить внимание на аксессуары потому, что складывая лук вы можете выбрать чисто базовые вещи, а добавить лишь один трендовый аксессуар — и сразу плюс сто баллов в вашу стильную карму!

Об этом пишет стилист Ната Москаленко в Инстаграме. Модный блогер рекомендует ознакомиться со списком аксессуаров, которые предлагают этой осенью дизайнеры.

Носки и гольфы

Это уже наше любимое несколько сезонов подряд.

Галстук

Расслабленные варианты поверх футболки очень заходят.

Несколько ремней одновременно

Очень интересный и простой приём, попробуйте обязательно.

Меховые аксессуары и с животным принтом

Сумки, обувь, головные уборы точно добавят изюминку в образ.

Высокие перчатки

Этот аксессуар точно сделает леди из своей владелицы.

Балетки Мэри Джейн

Гораздо более интересны, чем обычные и подойдут даже под коктейльные образы.

Серьги-кафы

Освежат любой обычный аутфит, даже спортивные джогеры.

Ранее стилист назвала трендовые украшения осеннего сезона-2022. Она советует обратить внимание на один тренд при выборе серьг, браслетов, бус и цепочек.