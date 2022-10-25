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Чем дополнить образ, чтобы ярко выделиться осенью: топ-7 стильных аксессуаров для женщин (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Стильные аксессуары осенью 2022 года — список от стилиста Новость обновлена 25 октября 2022, 11:22
Стильные аксессуары осенью 2022 года — список от стилиста

Поднять градус стиля можно с помощью трендовых дополнений к лукам

Аксессуары делают образ, но могут также искажать его. Следует обратить внимание на аксессуары потому, что складывая лук вы можете выбрать чисто базовые вещи, а добавить лишь один трендовый аксессуар — и сразу плюс сто баллов в вашу стильную карму!

Об этом пишет стилист Ната Москаленко в Инстаграме. Модный блогер рекомендует ознакомиться со списком аксессуаров, которые предлагают этой осенью дизайнеры.

Носки и гольфы

Это уже наше любимое несколько сезонов подряд.

Носки и гольфы

Галстук

Расслабленные варианты поверх футболки очень заходят.

Галстук

Несколько ремней одновременно

Очень интересный и простой приём, попробуйте обязательно.

Несколько ремней одновременно

Меховые аксессуары и с животным принтом

Сумки, обувь, головные уборы точно добавят изюминку в образ.

Меховые аксессуары
Меховые аксессуары и с животным принтом

Высокие перчатки

Этот аксессуар точно сделает леди из своей владелицы.

Высокие перчатки

Балетки Мэри Джейн

Гораздо более интересны, чем обычные и подойдут даже под коктейльные образы.

Балетки Мэри Джейн

Серьги-кафы

Освежат любой обычный аутфит, даже спортивные джогеры.

Серьги-кафы

Ранее стилист назвала трендовые украшения осеннего сезона-2022. Она советует обратить внимание на один тренд при выборе серьг, браслетов, бус и цепочек.

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