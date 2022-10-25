Чем дополнить образ, чтобы ярко выделиться осенью: топ-7 стильных аксессуаров для женщин (фото)
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Поднять градус стиля можно с помощью трендовых дополнений к лукам
Аксессуары делают образ, но могут также искажать его. Следует обратить внимание на аксессуары потому, что складывая лук вы можете выбрать чисто базовые вещи, а добавить лишь один трендовый аксессуар — и сразу плюс сто баллов в вашу стильную карму!
Об этом пишет стилист Ната Москаленко в Инстаграме. Модный блогер рекомендует ознакомиться со списком аксессуаров, которые предлагают этой осенью дизайнеры.
Носки и гольфы
Это уже наше любимое несколько сезонов подряд.
Галстук
Расслабленные варианты поверх футболки очень заходят.
Несколько ремней одновременно
Очень интересный и простой приём, попробуйте обязательно.
Меховые аксессуары и с животным принтом
Сумки, обувь, головные уборы точно добавят изюминку в образ.
Высокие перчатки
Этот аксессуар точно сделает леди из своей владелицы.
Балетки Мэри Джейн
Гораздо более интересны, чем обычные и подойдут даже под коктейльные образы.
Серьги-кафы
Освежат любой обычный аутфит, даже спортивные джогеры.
Ранее стилист назвала трендовые украшения осеннего сезона-2022. Она советует обратить внимание на один тренд при выборе серьг, браслетов, бус и цепочек.