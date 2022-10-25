Маст-хэв на холодные поры года: актуальные юбки, которые должны быть в осеннем гардеробе (фото)

Обязательно обратите внимание на эти модели и фасоны.

Осень — это время не только трендовых и желательно теплых брюк, о модных фасонах которых мы уже писали ранее, но и для различных юбок и платьев. Девочки должны оставаться девочками при любой погоде, тем более если утепленных вариантов юбок вполне достаточно.

Стилист Людмила Нежина рассказала в своем модном блоге в Инстаграм, на какие фасоны и модели стоит обратить свое внимание, составляя свой осенний гардероб. Более того, эти юбки также подойдут и для зимы, поэтому их спокойно можно назвать маст-хэвом на холода.

Трендовые юбки на осень 2022:

Юбка плиссе — женственная юбка А-силуэта практически не меняется с годами, лишь немного подстраивается под современный ритм. Сегодня в моде длина миди и макси, ассиметрия.

Юбка-карандаш — эффектная, но весьма капризная в посадке модель, которая "любит" визуально утяжелять массивные бедра. Поэтому в таком случае можно поиграть с цветом: при объемных бедрах выбирайте ткани темного цвета, если же объема наоборот не хватает, отдайте предпочтение юбке светлого оттенка. И не подчеркивайте переход от талии к бёдрам.

Кожаная юбка — самые трендовые образы можно создать с юбками длины миди и обязательно с несколько "расклешенным" силуэтом – облегающие формы не так актуальны сегодня.

Юбка из атласа или сатина — струящаяся ткань такой юбки А-силуэта предполагает достаточно свободную посадку по фигуре. Отлично, если она будет длины миди! С фактурой можно поиграть – сейчас актуальны как глянцевые, так и матовые и полуматовые материалы.

Асимметричная юбка — однозначно добавит выразительность и неординарность вашему образу! Сочетайте юбку с не очень длинными верхами. Следите, чтобы верхняя одежда была длиннее ассиметричной юбки.

Джинсовая юбка — такая фактура отлично выглядит в юбках А-силуэта и в юбках-карандашах – и тепло, и стильно. Носим длину мили и макси.

Акцентная юбка — это любая заметная юбка с необычным принтом — например хищным, пайетками, необычной формы или отделки, невероятного яркого цвета и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, какие колготки в моде осенью-2022, а также, какая самая трендовая обувь этой поры.