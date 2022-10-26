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Мех, грубая подошва и классические челси: самая трендовая обувь на зиму 2022/2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Самая модная обувь на зиму 2022 Новость обновлена 26 октября 2022, 08:15
Самая модная обувь на зиму 2022

Обязательно обратите внимание на одну из этих пар обуви, выбирая сапоги на эту зиму.

Основа теплого зимнего гардероба — это не только стильная верхняя одежда, о которой мы писали ранее, но и теплые и желательно удобные ботинки или сапоги. Так что если вы о сих пор не обзавелись парой теплых сапог на зиму, пора поторопиться, ведь морозы и холода не за горами.

Стилист lizaprostyle в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала подборку самой актуально обуви на зимний период 2022/2023. Как отмечает модный эксперт, в этом сезоне дизайнеры действительно удивляют. В трендах оказалась резиновая обувь, неоновые расцветки и растительный принт, и даже модели, полностью выполненные из меха.

Однако свою подборку она сделала более из классической обуви, которая впишется в повседневный гардероб и вечерние аутфиты.

Самая стильная обувь на зиму 2022/2023

  • Самым горячим трендом остаются ботинки на грубой подошве.
  • Также различные вариации сапог: ковбойские, с широким голенищем, со сборками (они же "гармошка"), ботфорты.
  • Для самых смелых — платформа в сочетании с каблуком.
  • Также дизайнеры не обделили вниманием модели с меховым декором, которые выглядят действительно по-зимнему и уютно
  • Ну и конечно никуда не делись классические челси, дутые модели и сапоги с тиснением.
Самая стильная обувь на зиму 2022/2023
Самая стильная обувь на зиму 2022/2023
Самая стильная обувь на зиму 2022/2023
Самая стильная обувь на зиму 2022/2023
Самая стильная обувь на зиму 2022/2023
Самая стильная обувь на зиму 2022/2023
Самая стильная обувь на зиму 2022/2023

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Теги:
#Обувь #Стиль #Зимняя обувь