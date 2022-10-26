Паутина, кровавые подтеки и тыквы: идеи для маникюра на Хэллоуин-2022, которые легко повторить (фото)

К праздничной вечеринке можно продумать не только яркий костюм, а и необычно накрасить ногти

Уже скоро в мире будут праздновать Хэллоуин, который ежегодно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Многие проводят в этот день вечеринки, в том числе костюмированные. Как и в любом образе, очень важны детали, особенно то, как выглядят ваши руки.

Для "самого страшного праздника" стоит продумать не только соответствующий наряд, а и обратить внимание на маникюр. Подборку стильных идей нейл-арта на Хэллоуин разместило издание bustle. Ногти можно покрыть яркими оттенками лаков и креативно подойти к дизайну.

Независимо от того, празднуете ли вы эту самую ужасную ночь года или предпочитаете провести уютный вечер за просмотром фильмов ужасов, вы можете выбрать интересный дизайн ногтей на Хэллоуин. Это поднимет настроение и вам, и вашим друзьям.

Даже если у вас короткие ногти, есть огромный выбор нейл-декоров. Вампирская эстетика, мрачные готические символы и стиль ведьмы – то, что вам нужно. В топе самых популярных дизайнов маникюра на Хэллоуин-2022 паутина и пауки, красный цвет лака с реалистичными кровавыми подтеками, а также милые тыквы и забавные приведения.

Довольно милый дизайн

Ногти выглядят эффектно

Кровавый маникюр

Изящный дизайн

Тыква - символ осени

Смелый ней-арт

Дизайн для коротких ногтей

Лаконичный дизайн

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах маникюра на осень-2022. На пике тенденций блеск, космические мотивы, геометрия, коричневые оттенки и не только.