Разнообразьте осенний гардероб трикотажем: топ-7 вариантов для повседневных образов (фото)
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Актуальные варианты с трикотажем на осеннюю пору
Знаете, почему вам нечего надеть? Потому что в зеркале вы часто видите похожую картинку. Нам всегда хочется новизны, а раз картинка особо не меняется, то и кажется, что надеть нечего, так как все одно и тоже. Поэтому так важно разнообразие в гардеробе!
Если у вас полный шкаф однообразных вещей, то надо с этим что-то делать. Покупать новое, но похожее — это не вариант. Что может помешать? Замыленность взгляда. Вы просто не видите другие вещи в магазине, кроме привычных.
Стилист Татьяна Белявина рассказала, как разнообразить свой гардероб с помощью трикотажа. Вариантов трикотажных изделий есть несколько:
- нейтральные по цвету и крою
- с фактурной вязкой
- с разными вырезами
- с принтом и без
- с разным оформлением горловины
- разные по крою — кардиган, пуловер, свитер, джемпер
Ранее стилист Татьяна Белявина рассказала, с чем носить джинсы, чтобы быть стильной в новом сезоне.