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Разнообразьте осенний гардероб трикотажем: топ-7 вариантов для повседневных образов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какое трикотажное изделие подходит для образов на каждый день - список Новость обновлена 27 октября 2022, 08:16
Какое трикотажное изделие подходит для образов на каждый день - список. Фото glamours.name

Актуальные варианты с трикотажем на осеннюю пору

Знаете, почему вам нечего надеть? Потому что в зеркале вы часто видите похожую картинку. Нам всегда хочется новизны, а раз картинка особо не меняется, то и кажется, что надеть нечего, так как все одно и тоже. Поэтому так важно разнообразие в гардеробе!

Если у вас полный шкаф однообразных вещей, то надо с этим что-то делать. Покупать новое, но похожее — это не вариант. Что может помешать? Замыленность взгляда. Вы просто не видите другие вещи в магазине, кроме привычных.

Стилист Татьяна Белявина рассказала, как разнообразить свой гардероб с помощью трикотажа. Вариантов трикотажных изделий есть несколько:

  • нейтральные по цвету и крою
трикотаж нейтральный цвет
  • с фактурной вязкой
трикотаж с фактурной вязкой
  • с разными вырезами
трикотаж вырез V-образный
  • с принтом и без
трикотаж с принтом
трикотаж с полоской
  • с разным оформлением горловины
Трикотаж з молнией
  • разные по крою — кардиган, пуловер, свитер, джемпер
кардиган, пуловер, свитер, джемпер

Ранее стилист Татьяна Белявина рассказала, с чем носить джинсы, чтобы быть стильной в новом сезоне.

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#Мода #Мода 2022