Разнообразьте осенний гардероб трикотажем: топ-7 вариантов для повседневных образов (фото)

Актуальные варианты с трикотажем на осеннюю пору

Знаете, почему вам нечего надеть? Потому что в зеркале вы часто видите похожую картинку. Нам всегда хочется новизны, а раз картинка особо не меняется, то и кажется, что надеть нечего, так как все одно и тоже. Поэтому так важно разнообразие в гардеробе!

Если у вас полный шкаф однообразных вещей, то надо с этим что-то делать. Покупать новое, но похожее — это не вариант. Что может помешать? Замыленность взгляда. Вы просто не видите другие вещи в магазине, кроме привычных.

Стилист Татьяна Белявина рассказала, как разнообразить свой гардероб с помощью трикотажа. Вариантов трикотажных изделий есть несколько:

нейтральные по цвету и крою

с фактурной вязкой

с разными вырезами

с принтом и без

с разным оформлением горловины

разные по крою — кардиган, пуловер, свитер, джемпер

Ранее стилист Татьяна Белявина рассказала, с чем носить джинсы, чтобы быть стильной в новом сезоне.