От Мортиши Аддамс и Джокера до страшного клоуна: какой макияж сделать на Хэллоуин (фото)

Макияж на хэллоуинской вечеринке важен не менее, чем наряд

Весь мир, и Украина не исключение, ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают Хэллоуин. Эта ночь считается "самой страшной и ужасной" в году. Тыквы, приведения, зомби и, конечно же, яркие костюмы – атрибутика этого праздника. Если вы приглашены на хэллоуинскую вечеринку, то позаботьтесь о соответствующем макияже.

Профессиональные визажисты создают невероятные гримы на Хэллоуин, но сделать интересный макияж можно легко и самой. Издание bustle опубликовало подборку креативных идей макияжа для Хэллоуина-2022. Эти простые образы не требуют дополнительных навыков, главное – не бойтесь фантазировать.

Макияж на Хэллоуин очень важен и может как подчеркнуть, так и испортить ваш костюм. В топе популярных образов на праздник в этом году макияж в стиле Джокера с его загадочной улыбкой, грозы далматинцев Круэллы, куклы Чаки из легендарного ужастика и страшных клоунов.

Идеально подойдет и гламурный образ Мортиши Аддамс: дополните вампирский макияж клыками и несколькими каплями "крови" в уголке рта. Если же вам приглянулся наряд Харли Квинн, то не забудьте про красные губы, нечеткую подводку для глаз и татуировка в виде сердца. Смело экспериментируйте с мейкапом, рисуя на лице пауков и паутину, чертовские рожки и оскал, как у зомби.

Джокер - беспроигрышный вариант образа на Хэллоуин

Оскал зомби смотрится эффектно

Легкий в исполнении макияж на Хэллоуин

Яркий мейкап Харли Квинн

Клоунская эстетика - одна из главных на Хэллоуин

Необычный макияж Круэллы

Зловещий макияж куклы-убийцы Чаки

Дьявольские нотки просто добавить в любой образ

Не бойтесь экспериментировать с косметикой

Абстракции тоже подойдут

Вдохновитесь образом Мортиши Аддамс

Также "Телеграф" рассказывал, какой маникюр выбрать на вечеринку в честь Хэллоуина. Ногти можно покрыть яркими оттенками лаков и креативно подойти к дизайну. Даже если у вас короткие ногти, есть огромный выбор нейл-декоров.