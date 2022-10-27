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От Мортиши Аддамс и Джокера до страшного клоуна: какой макияж сделать на Хэллоуин (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Хэллоунский мейкап – возможность проявить креатив Новость обновлена 27 октября 2022, 16:36
Хэллоунский мейкап – возможность проявить креатив. Фото mamaplus.md

Макияж на хэллоуинской вечеринке важен не менее, чем наряд

Весь мир, и Украина не исключение, ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают Хэллоуин. Эта ночь считается "самой страшной и ужасной" в году. Тыквы, приведения, зомби и, конечно же, яркие костюмы – атрибутика этого праздника. Если вы приглашены на хэллоуинскую вечеринку, то позаботьтесь о соответствующем макияже.

Профессиональные визажисты создают невероятные гримы на Хэллоуин, но сделать интересный макияж можно легко и самой. Издание bustle опубликовало подборку креативных идей макияжа для Хэллоуина-2022. Эти простые образы не требуют дополнительных навыков, главное – не бойтесь фантазировать.

Макияж на Хэллоуин очень важен и может как подчеркнуть, так и испортить ваш костюм. В топе популярных образов на праздник в этом году макияж в стиле Джокера с его загадочной улыбкой, грозы далматинцев Круэллы, куклы Чаки из легендарного ужастика и страшных клоунов.

Идеально подойдет и гламурный образ Мортиши Аддамс: дополните вампирский макияж клыками и несколькими каплями "крови" в уголке рта. Если же вам приглянулся наряд Харли Квинн, то не забудьте про красные губы, нечеткую подводку для глаз и татуировка в виде сердца. Смело экспериментируйте с мейкапом, рисуя на лице пауков и паутину, чертовские рожки и оскал, как у зомби.

Макияж на Хэллоуин в образе Джокера
Джокер - беспроигрышный вариант образа на Хэллоуин
Макияж на Хэллоуин в образ зомби
Оскал зомби смотрится эффектно
Макияж на Хэллоуин с пауками и паутиной
Легкий в исполнении макияж на Хэллоуин
Макияж на Хэллоуин в образе Харли Квинн
Яркий мейкап Харли Квинн
Макияж на Хэллоуин в образе грустного клоуна
Клоунская эстетика - одна из главных на Хэллоуин
Макияж на Хэллоуин в образе Круэллы
Необычный макияж Круэллы
Макияж на Хэллоуин в образе куклы Чаки
Зловещий макияж куклы-убийцы Чаки
Макияж на Хэллоуин простой
Дьявольские нотки просто добавить в любой образ
Легкий макияж на Хэллоуин
Не бойтесь экспериментировать с косметикой
Макияж на Хэллоуин с абстракциями
Абстракции тоже подойдут
Макияж на Хэллоуин в образе Мортиши Аддамс
Вдохновитесь образом Мортиши Аддамс

Также "Телеграф" рассказывал, какой маникюр выбрать на вечеринку в честь Хэллоуина. Ногти можно покрыть яркими оттенками лаков и креативно подойти к дизайну. Даже если у вас короткие ногти, есть огромный выбор нейл-декоров.

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