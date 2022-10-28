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Стильно, удобно и походит всем: осенняя обувь, которая никогда не выйдет из моды (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Актуальные сапоги на осень 2022 Новость обновлена 28 октября 2022, 07:59
Актуальные сапоги на осень 2022. Фото pexels.com

Эти сапоги станут отличным дополнением ваших стильных осенний луков.

Подбирая гардероб на осень важно думать не только о том, насколько стильная та или иная вещь, а важно также задуматься является ли она удобной. Мода модой, а мерзнуть, потому что "так красиво" или мучиться, натирая ноги, ведь "это самая топовая обувь сезона" — не стоит. Тем более, что выбор обуви на холодные поры года достаточно большой и разнообразный, так и стильной верхней одежды.

Однако сегодня мы хотим рассказать всего об одной паре осенних сапог, которые являются маст-хэвом холодной поры. Как сообщает prostoway, эта пара обуви является очень стильной, всегда остается в тренде, а также она очень удобная и подойдет каждой девушке. И это — высокие сапоги на массивной "тракторной" подошве.

Подобная пара обуви — постоянный атрибут стильных образов даже при самой суровой осенней погоде. И это не все ее достоинства. Почему же стоит обратить внимание на сапоги на массивной "тракторной" подошве:

  • Во-первых, они очень универсальны и легко вписываются в разные образы.
  • Во-вторых, они легко прибавят вам рост и помогут создать гармоничный силуэт.
  • В-третьих, они просто очень удобные, ведь массивная подошва намного комфортнее каблуков.
  • И, в-четвертых, такие сапоги уверенно держатся в топах и решительно не выходят из моды уже несколько сезонов, и вряд ли уйдут в ближайшем будущем.
Высокие сапоги на массивной «тракторной» подошве
Высокие сапоги на массивной «тракторной» подошве
Высокие сапоги на массивной «тракторной» подошве
Высокие сапоги на массивной «тракторной» подошве
Высокие сапоги на массивной «тракторной» подошве

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из главных стилистических приемов золотой поры – многослойность. Стилистка пояснила, в чем ее суть и как составить модный многослойный образ. Есть всего одно правило, которое важно запомнить модницам.

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#Мода #Обувь #Женская мода #Осень #Сапоги