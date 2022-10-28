Что надеть на Хэллоуин: топ-5 идей для костюмов от звезд (фото)

Селебрити уже занялись подготовкой образов на Хэллоуин

Не за горами "самая ужасная ночь года" – праздник Хэллоуин, который отмечают большинство стран мира в ночь с 31 октября на 1 ноября. Костюмы на праздничные вечеринки в этот вечер поражают буйством фантазии и креативом. Можно нарядиться как ведьмой или зомби, так и любым героем фильма.

Модное издание Vogue рассказывает, какие образы к Хэллоуину можно почерпнуть у звезд. Многие актрисы и модели уже публикуют эффектные луки для самой страшной ночи года в своих соцсетях.

Так, американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер перевоплотилась в очень смелый образ ведьмы. Зеленая кожа выглядит просто потрясающе!

Зеленая ведьма Кайли Дженнер

А вот если вы любительница черного цвета и откровенных образов, то вам приглянется стильный лук от другой селебрити семейства Кардашьян – Кендалл Дженнер.

Более откровенный образ на Хэллоуин от Кендалл Дженнер

Эшли Грэм – топовая мировая модель plus-size – показывает, как выглядеть стильно, даже если ваши параметры не 90-60-90. Такой себе ангельский лук смотрится весьма эффектно, изюминку образу добавляют крылья.

Ангельский лук Эшли Грэм

Американская рэперка Меган Джовон Рут Пит (Megan Thee Stallion) решила не сильно заморачиваться над костюмом и попросту надела тыкву на голову. Ее пост взорвал Инстаграм!

С таким образом можно сэкономить на праздничном мейкапе

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер порадовала подписчиков целым представлением в духе праздника. На Хэллоуин можно повторить ее симпатичные образы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр подойдет для празднования Хэллоуина и как сделать хэллоуинский макияж, чтобы образ был более эффектным.