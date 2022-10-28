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Шарф носят не только для утепления: как стилизовать этот предмет гардероба (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Шарф отлично дополнит образ Новость обновлена 28 октября 2022, 19:08
Шарф отлично дополнит образ. Фото pinterest.com

Стилист раскрыла нюансы при создании образов с шарфами

Осенью и зимой мы утепляемся дополнительными элементами гардероба. Важно умело подобрать не только актуальный в этом сезоне головной убор, а и шарф. Если в вашем луке есть шарф, то вам будет теплее, а образ будет выглядеть завершенным.

Шарф можно не только повязывать на шею, а и надевать сверху пальто. Эта вещь может стать главным акцентом образа. О том, как стильно носить шарфы в сезоне осень-зима, рассказывает украинская стилистка Яна Платонова в своем модном блоге в Instagram.

Стилистка акцентирует на том, что шарф может не только согревать шею, а еще и:

  • делает образ более объемным, интересным, сложным (при правильной стилизации)
  • может создавать дополнительную вертикаль, которая "вытягивает" силуэт (т.е. делает вас визуально более стройными/высокими)
  • может работать как "клей", объединяя различные составляющие комплекта в один ансамбль
  • создает атмосферу: каждая вещь имеет определенный визуальный код, так же шарф может быть уютным, веселым или элегантным, передавая месседж, который вам нужно
Стильные образы с шарфами
Шарф может быть цветовым акцентом образа
Стильные образы с шарфами и пальто
Шарф идеально гармонирует с пальто
Стильные образы с шарфами в стиле тотал лук
Если хотите создать тотал лук, то подбирайте шарф в тон одежды
Стильные образы с шарфами и пальто на осень
Комфортные и стильные образы с шарфами
Минималистичные стильные образы с шарфами и пальто
Цвет шарфа может перекликаться с одеждой или же служить ярким пятном
Стильные образы с яркими шарфами
Яркий шарф создает настроение
Стильный образ с шарфом и ремнем
Возьмите на заметку стилистический прием сочетания шарфа и ремня
Стильные образы с необычными шарфами
Трендовые альтернативы шарфам
Стильные образы с длинными шарфами
Ультрамодная длина макси добралась даже до шарфов

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие модели пуховиков сейчас в моде. А также мы писали, как одеться тепло и при этом не испортить образ.

Теги:
#Мода #Стиль #Шарф