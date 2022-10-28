Шарф носят не только для утепления: как стилизовать этот предмет гардероба (фото)

Стилист раскрыла нюансы при создании образов с шарфами

Осенью и зимой мы утепляемся дополнительными элементами гардероба. Важно умело подобрать не только актуальный в этом сезоне головной убор, а и шарф. Если в вашем луке есть шарф, то вам будет теплее, а образ будет выглядеть завершенным.

Шарф можно не только повязывать на шею, а и надевать сверху пальто. Эта вещь может стать главным акцентом образа. О том, как стильно носить шарфы в сезоне осень-зима, рассказывает украинская стилистка Яна Платонова в своем модном блоге в Instagram.

Стилистка акцентирует на том, что шарф может не только согревать шею, а еще и:

делает образ более объемным, интересным, сложным (при правильной стилизации)

может создавать дополнительную вертикаль, которая "вытягивает" силуэт (т.е. делает вас визуально более стройными/высокими)

может работать как "клей", объединяя различные составляющие комплекта в один ансамбль

создает атмосферу: каждая вещь имеет определенный визуальный код, так же шарф может быть уютным, веселым или элегантным, передавая месседж, который вам нужно

Шарф может быть цветовым акцентом образа

Шарф идеально гармонирует с пальто

Если хотите создать тотал лук, то подбирайте шарф в тон одежды

Комфортные и стильные образы с шарфами

Цвет шарфа может перекликаться с одеждой или же служить ярким пятном

Яркий шарф создает настроение

Возьмите на заметку стилистический прием сочетания шарфа и ремня

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