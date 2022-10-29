Как правильно выбрать пуховик на зиму: 10 советов от стилиста (фото)

Советы, которые помогут выбрать идеальный пуховик.

Пуховик — это элемент зимней верхней одежды, который актуален всегда, и является обязательным элементом женского зимнего гардероба. Однако перед тем, как бежать по магазинам и покупать эту теплую куртку, нужно выучить несколько модных "правил", а также ознакомиться с актуальными трендами на новый сезон.

Сегодня мы хотели бы акцентировать ваше внимание именно на модных "правилах". Стилист Ксения Пуртова поделилась на своей странице в Инстаграм десятью важными советами, которые стоит соблюдать при выборе пуховика. А также наглядно показала несколько примеров.

Что должно быть у правильного пуховика:

не контрастные молнии (т.е. молния в тон изделия)

планка с кнопками (желательна, но не обязательна)

съемная меховая опушка (в самые морозы можно ее пристегивать, чтобы было теплее, а так лучше носить без нее)

отсутствие крупных деталей (отсутствие контрастных шнурков на капюшоне, незаметные кулиски и пластмассовые утяжки)

лучше, когда в комплекте есть пояс или возможность утяжки (так теплее)

матовая ткань (либо без сильного блеска, иначе похоже на пластиковый пакет для мусора)

однотон предпочтительнее. Спокойные цвета предпочтительнее. Если есть один нейтральный, то второй или третий уже можно взять яркий для разнообразия

объем! Пуховик должен быть объемным. Если на модели пуховик/куртка выглядят узкими, смело берем на 1-2 размера больше! Ориентируемся не на размер, а на отражение в зеркале

капюшон лучше съемный. Понятное дело, что зимний пуховик мы берем за его теплоту и функциональность, но лучше, когда есть все-таки возможность снять капюшон и носить без него.

для юбочных и плательных гардеробов, так же как и в демисезон, предпочтительна длина миди, которая полностью закроет ваш низ.

Стильные пуховики на зиму 2022/2023:

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.