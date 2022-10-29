Как правильно выбрать пуховик на зиму: 10 советов от стилиста (фото)
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Советы, которые помогут выбрать идеальный пуховик.
Пуховик — это элемент зимней верхней одежды, который актуален всегда, и является обязательным элементом женского зимнего гардероба. Однако перед тем, как бежать по магазинам и покупать эту теплую куртку, нужно выучить несколько модных "правил", а также ознакомиться с актуальными трендами на новый сезон.
Сегодня мы хотели бы акцентировать ваше внимание именно на модных "правилах". Стилист Ксения Пуртова поделилась на своей странице в Инстаграм десятью важными советами, которые стоит соблюдать при выборе пуховика. А также наглядно показала несколько примеров.
Что должно быть у правильного пуховика:
- не контрастные молнии (т.е. молния в тон изделия)
- планка с кнопками (желательна, но не обязательна)
- съемная меховая опушка (в самые морозы можно ее пристегивать, чтобы было теплее, а так лучше носить без нее)
- отсутствие крупных деталей (отсутствие контрастных шнурков на капюшоне, незаметные кулиски и пластмассовые утяжки)
- лучше, когда в комплекте есть пояс или возможность утяжки (так теплее)
- матовая ткань (либо без сильного блеска, иначе похоже на пластиковый пакет для мусора)
- однотон предпочтительнее. Спокойные цвета предпочтительнее. Если есть один нейтральный, то второй или третий уже можно взять яркий для разнообразия
- объем! Пуховик должен быть объемным. Если на модели пуховик/куртка выглядят узкими, смело берем на 1-2 размера больше! Ориентируемся не на размер, а на отражение в зеркале
- капюшон лучше съемный. Понятное дело, что зимний пуховик мы берем за его теплоту и функциональность, но лучше, когда есть все-таки возможность снять капюшон и носить без него.
- для юбочных и плательных гардеробов, так же как и в демисезон, предпочтительна длина миди, которая полностью закроет ваш низ.
Стильные пуховики на зиму 2022/2023:
Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.