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Как правильно выбрать пуховик на зиму: 10 советов от стилиста (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Стильные пуховики на зиму 2022/2023 Новость обновлена 29 октября 2022, 09:11
Стильные пуховики на зиму 2022/2023. Фото pexels.com

Советы, которые помогут выбрать идеальный пуховик.

Пуховик — это элемент зимней верхней одежды, который актуален всегда, и является обязательным элементом женского зимнего гардероба. Однако перед тем, как бежать по магазинам и покупать эту теплую куртку, нужно выучить несколько модных "правил", а также ознакомиться с актуальными трендами на новый сезон.

Сегодня мы хотели бы акцентировать ваше внимание именно на модных "правилах". Стилист Ксения Пуртова поделилась на своей странице в Инстаграм десятью важными советами, которые стоит соблюдать при выборе пуховика. А также наглядно показала несколько примеров.

Что должно быть у правильного пуховика:

  • не контрастные молнии (т.е. молния в тон изделия)
  • планка с кнопками (желательна, но не обязательна)
  • съемная меховая опушка (в самые морозы можно ее пристегивать, чтобы было теплее, а так лучше носить без нее)
  • отсутствие крупных деталей (отсутствие контрастных шнурков на капюшоне, незаметные кулиски и пластмассовые утяжки)
  • лучше, когда в комплекте есть пояс или возможность утяжки (так теплее)
  • матовая ткань (либо без сильного блеска, иначе похоже на пластиковый пакет для мусора)
  • однотон предпочтительнее. Спокойные цвета предпочтительнее. Если есть один нейтральный, то второй или третий уже можно взять яркий для разнообразия
  • объем! Пуховик должен быть объемным. Если на модели пуховик/куртка выглядят узкими, смело берем на 1-2 размера больше! Ориентируемся не на размер, а на отражение в зеркале
  • капюшон лучше съемный. Понятное дело, что зимний пуховик мы берем за его теплоту и функциональность, но лучше, когда есть все-таки возможность снять капюшон и носить без него.
  • для юбочных и плательных гардеробов, так же как и в демисезон, предпочтительна длина миди, которая полностью закроет ваш низ.

Стильные пуховики на зиму 2022/2023:

Стильные пуховики на зиму 2022/2023
Стильные пуховики на зиму 2022/2023
Стильные пуховики на зиму 2022/2023
Стильные пуховики на зиму 2022/2023
Стильные пуховики на зиму 2022/2023
Стильные пуховики на зиму 2022/2023
Стильные пуховики на зиму 2022/2023

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.

Теги:
#Мода #Женская мода #Пуховик #Зимний пуховик