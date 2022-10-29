Санта Муэрте или Лили Монстер? Идеи макияжа на Хэллоуин-2022, которые впечатлят всех (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вот вам несколько идей гримов, а вы выбирайте на свой вкус и воплощайте
Грядет самая страшная ночь года – праздник Хэллоуин, который во всем мире отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Самая популярная тема праздника — конечно, тема смерти.
Верят, что на Хэллоуин двери между миром мертвых и живых открываются, поэтому с помощью маскировок под "злых духов" люди могут с ними примириться и защититься от негатива. "Телеграф" предлагает ознакомиться с яркими и ужасающимися вариантами макияжа. Повеселитесь и дайте волю фантазии!
Сюрреалистичная кукла
Лили Монстер
Скелет из акварели
Санта Муэрте
Звезды
Ведьма
Зомби
Тыква
Также "Телеграф" рассказывал, какой маникюр выбрать на вечеринку в честь Хэллоуина. Ногти можно покрыть яркими оттенками лаков и креативно подойти к дизайну. Даже если у вас короткие ногти, есть огромный выбор нейл-декоров.