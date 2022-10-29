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Санта Муэрте или Лили Монстер? Идеи макияжа на Хэллоуин-2022, которые впечатлят всех (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Идеи макияжа на Хэллоуин 2022 года Новость обновлена 29 октября 2022, 14:51
Идеи макияжа на Хэллоуин 2022 года. Фото segodnya.ua

Вот вам несколько идей гримов, а вы выбирайте на свой вкус и воплощайте

Грядет самая страшная ночь года – праздник Хэллоуин, который во всем мире отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Самая популярная тема праздника — конечно, тема смерти.

Верят, что на Хэллоуин двери между миром мертвых и живых открываются, поэтому с помощью маскировок под "злых духов" люди могут с ними примириться и защититься от негатива. "Телеграф" предлагает ознакомиться с яркими и ужасающимися вариантами макияжа. Повеселитесь и дайте волю фантазии!

Сюрреалистичная кукла

макияж на хэллоуин Сюрреалистичная кукла

Лили Монстер

макияж на хэллоуин Лили Монстер

Скелет из акварели

макияж на хэллоуин Скелет из акварели

Санта Муэрте

макияж на хэллоуин Санта Муэрте

Звезды

макияж на хэллоуин Звезды

Ведьма

макияж на хэллоуин ведьма

Зомби

макияж на хэллоуин зомби

Тыква

макияж на хэллоуин тыква

Также "Телеграф" рассказывал, какой маникюр выбрать на вечеринку в честь Хэллоуина. Ногти можно покрыть яркими оттенками лаков и креативно подойти к дизайну. Даже если у вас короткие ногти, есть огромный выбор нейл-декоров.

Теги:
#Мода #Макияж #Хэллоуин #Мода 2022