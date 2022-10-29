Серебро, перчатки, синий бархат и не только: интересные тренды осени и зимы, которые стоят внимания (фото)

Стилист рассказала, какие тренды реально вписать в повседневные образы

В холодное время года одежда и обувь должны быть практичными, но и эстетически привлекательными. Важно не только подобрать, к примеру, теплый и удобный пуховик на зиму, а и присмотреться к трендовым цветам и моделям. Всего один тренд может сделать образ сногсшибательным и современным.

Есть несколько тенденций сезона осень-зима, которые подойдут для повседневных образов. О том, какая одежда, обувь, аксессуары в моде, рассказывает стилистка Ольга Белая в своем модном блоге в Instagram.

В топе горячих трендов этого сезона оказались:

яркие жакеты – любого фасона, цвета и материала

– любого фасона, цвета и материала серебро — в одежде, обуви и сумках

— в одежде, обуви и сумках синий цвет – глубокий, величественный, особенно в бархате

– глубокий, величественный, особенно в бархате тонкие веревки на шею – вытеснили металлические цепи

– вытеснили металлические цепи морская тематика – несмотря на то, что морская тема обычно летняя, до нас она добралась именно этой осенью

– несмотря на то, что морская тема обычно летняя, до нас она добралась именно этой осенью цветы — помогут перенести весну в холодное время, цветы могут быть повсюду

— помогут перенести весну в холодное время, цветы могут быть повсюду перчатки – не только утилитарный согревающий аксессуар, но и элегантный

– не только утилитарный согревающий аксессуар, но и элегантный галстуки и платки — именно сейчас пора снова начать украшать свою шею тонкой тканью

— именно сейчас пора снова начать украшать свою шею тонкой тканью бирюза – тонкий тренд, не бросающийся в глаза сразу, можно использовать как самый светлый оттенок

Стильная вещь

Симпатичный тренд

Блеск снова в моде

Неожиданный тренд для холодного времени

Модный аксессуар

Эффектная палитра для осени и зимы

Ультрамодная деталь

Придадут образу шарма

Еще один актуальный оттенок

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит добавить в гардероб в этом сезоне. Эта одежда впишется как в осенние образы, так и в зимние аутфиты. А также мы писали, какие украшения оказались на пике последних трендов и украсят любой лук.