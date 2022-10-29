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Серебро, перчатки, синий бархат и не только: интересные тренды осени и зимы, которые стоят внимания (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Голубой цвет – супермодный в этом году Новость обновлена 29 октября 2022, 19:47
Голубой цвет – супермодный в этом году. Фото pinterest.com

Стилист рассказала, какие тренды реально вписать в повседневные образы

В холодное время года одежда и обувь должны быть практичными, но и эстетически привлекательными. Важно не только подобрать, к примеру, теплый и удобный пуховик на зиму, а и присмотреться к трендовым цветам и моделям. Всего один тренд может сделать образ сногсшибательным и современным.

Есть несколько тенденций сезона осень-зима, которые подойдут для повседневных образов. О том, какая одежда, обувь, аксессуары в моде, рассказывает стилистка Ольга Белая в своем модном блоге в Instagram.

В топе горячих трендов этого сезона оказались:

  • яркие жакеты – любого фасона, цвета и материала
  • серебро — в одежде, обуви и сумках
  • синий цвет – глубокий, величественный, особенно в бархате
  • тонкие веревки на шею – вытеснили металлические цепи
  • морская тематика – несмотря на то, что морская тема обычно летняя, до нас она добралась именно этой осенью
  • цветы — помогут перенести весну в холодное время, цветы могут быть повсюду
  • перчатки – не только утилитарный согревающий аксессуар, но и элегантный
  • галстуки и платки — именно сейчас пора снова начать украшать свою шею тонкой тканью
  • бирюза – тонкий тренд, не бросающийся в глаза сразу, можно использовать как самый светлый оттенок
Яркие пиджаки
Стильная вещь
Одежда с цветами
Симпатичный тренд
Тренд серебро
Блеск снова в моде
Одежда в морской тематике
Неожиданный тренд для холодного времени
Образы с перчатками
Модный аксессуар
Образы в синем цвете
Эффектная палитра для осени и зимы
Тонкие веревки на шее
Ультрамодная деталь
Галстуки и платки
Придадут образу шарма
Образы в бирюзовом цвете
Еще один актуальный оттенок

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит добавить в гардероб в этом сезоне. Эта одежда впишется как в осенние образы, так и в зимние аутфиты. А также мы писали, какие украшения оказались на пике последних трендов и украсят любой лук.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды