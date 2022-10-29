Серебро, перчатки, синий бархат и не только: интересные тренды осени и зимы, которые стоят внимания (фото)
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Стилист рассказала, какие тренды реально вписать в повседневные образы
В холодное время года одежда и обувь должны быть практичными, но и эстетически привлекательными. Важно не только подобрать, к примеру, теплый и удобный пуховик на зиму, а и присмотреться к трендовым цветам и моделям. Всего один тренд может сделать образ сногсшибательным и современным.
Есть несколько тенденций сезона осень-зима, которые подойдут для повседневных образов. О том, какая одежда, обувь, аксессуары в моде, рассказывает стилистка Ольга Белая в своем модном блоге в Instagram.
В топе горячих трендов этого сезона оказались:
- яркие жакеты – любого фасона, цвета и материала
- серебро — в одежде, обуви и сумках
- синий цвет – глубокий, величественный, особенно в бархате
- тонкие веревки на шею – вытеснили металлические цепи
- морская тематика – несмотря на то, что морская тема обычно летняя, до нас она добралась именно этой осенью
- цветы — помогут перенести весну в холодное время, цветы могут быть повсюду
- перчатки – не только утилитарный согревающий аксессуар, но и элегантный
- галстуки и платки — именно сейчас пора снова начать украшать свою шею тонкой тканью
- бирюза – тонкий тренд, не бросающийся в глаза сразу, можно использовать как самый светлый оттенок
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит добавить в гардероб в этом сезоне. Эта одежда впишется как в осенние образы, так и в зимние аутфиты. А также мы писали, какие украшения оказались на пике последних трендов и украсят любой лук.