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Топ-9 вещей, которые смотрятся дешево на любой женщине: черный список (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие вещи больше не актуальны в образах в 2022 году - список Новость обновлена 30 октября 2022, 07:47
Какие вещи больше не актуальны в образах в 2022 году - список

Какие нюансы всегда портят впечатления от образа, даже самого дорогого?

Когда дорого — это дешево? Тогда, когда вы заплатили, а вещь не смотрится на ту сумму, которую вы заплатили. И не важно, сколько вы отдали за нее денег.

Стилист Татьяна Белявина назвала и рассказала о девяти вещах и трендах, которые обесценивают вещи и комплекты.

Хлипкая ткань

№1 в рейтинге. Запомните, если ткань тонкая и при этом бесформенная, свисает тонкими складками, то обходим эту вещь стороной.

Хлипкая ткань

Дешевое украшательство

Это такой способ замаскировать неважное качество ткани и пошива. Называется "добавить изюм". Гипюровые вставки, нашитое кружево, бусины, несуразные аппликации и вышивка — все это чаще всего выглядит дешево.

Дешевое украшательство

Юбка на резинке

Странный предмет, мало кому подходит, поскольку часто делает "бабу на чайнике". Конечно, если вы ее не закрываете сверху верхами. Но и в этом случае расширение в самой зыбкой зоне живота вам обеспечено, так как после резинки юбка дает объем в сборке и ваш верх проходит по этому объему, давая горизонталь.

Юбка на резинке

Инфантильность

Прошло время сильно расклешенных юбочек, бантиков, рюш и воланов. Конечно, воланы в моде, но не в приторно женственных фасонах. Когда перебор по женственному впечатлению, тогда не выбираем.

юбочек, бантиков, рюш и воланов

Джинсы из мягкой ткани

Это самый неопрятный из вариантов джинсов, но к сожалению, очень популярный. Они дают пузыри на коленях и собираются мелкими складками.

Джинсы из мягкой ткани

Дешевая бижутерия

Бусы, браслеты из природных камней смотрятся устаревшими и очень дешево, даже если совсем не дешево стоят. Золото в советском дизайне сюда же. Варианты hend made сюда же.

Дешевая бижутерия

Дешевая фурнитура

Молнии, пуговицы часто ставят в дешевом исполнении даже на весьма дорогие варианты. Молнии, которые сильно блестят, есть много висюлек ненужных — все это очень и очень дешевит.

Дешевая фурнитура

Устаревшая обувь

Мыс обуви имеет ключевой значение. Округлые носы не актуальны. Не нужно впадать в крайности и брать сильно острые. Открытый носок и платформа — туда же.

Устаревшая обувь

Лишний декор в маникюре

Картинки, стразы, обилие цвета — тоже дает ненужные ассоциации и смотрится дешево. Лаконичные варианты в спокойных цветах всегда смотрятся дороже.

Лишний декор в маникюре

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#Мода #Антитренды #Мода 2022