Топ-9 вещей, которые смотрятся дешево на любой женщине: черный список (фото)

Какие нюансы всегда портят впечатления от образа, даже самого дорогого?

Когда дорого — это дешево? Тогда, когда вы заплатили, а вещь не смотрится на ту сумму, которую вы заплатили. И не важно, сколько вы отдали за нее денег.

Стилист Татьяна Белявина назвала и рассказала о девяти вещах и трендах, которые обесценивают вещи и комплекты.

Хлипкая ткань

№1 в рейтинге. Запомните, если ткань тонкая и при этом бесформенная, свисает тонкими складками, то обходим эту вещь стороной.

Дешевое украшательство

Это такой способ замаскировать неважное качество ткани и пошива. Называется "добавить изюм". Гипюровые вставки, нашитое кружево, бусины, несуразные аппликации и вышивка — все это чаще всего выглядит дешево.

Юбка на резинке

Странный предмет, мало кому подходит, поскольку часто делает "бабу на чайнике". Конечно, если вы ее не закрываете сверху верхами. Но и в этом случае расширение в самой зыбкой зоне живота вам обеспечено, так как после резинки юбка дает объем в сборке и ваш верх проходит по этому объему, давая горизонталь.

Инфантильность

Прошло время сильно расклешенных юбочек, бантиков, рюш и воланов. Конечно, воланы в моде, но не в приторно женственных фасонах. Когда перебор по женственному впечатлению, тогда не выбираем.

Джинсы из мягкой ткани

Это самый неопрятный из вариантов джинсов, но к сожалению, очень популярный. Они дают пузыри на коленях и собираются мелкими складками.

Дешевая бижутерия

Бусы, браслеты из природных камней смотрятся устаревшими и очень дешево, даже если совсем не дешево стоят. Золото в советском дизайне сюда же. Варианты hend made сюда же.

Дешевая фурнитура

Молнии, пуговицы часто ставят в дешевом исполнении даже на весьма дорогие варианты. Молнии, которые сильно блестят, есть много висюлек ненужных — все это очень и очень дешевит.

Устаревшая обувь

Мыс обуви имеет ключевой значение. Округлые носы не актуальны. Не нужно впадать в крайности и брать сильно острые. Открытый носок и платформа — туда же.

Лишний декор в маникюре

Картинки, стразы, обилие цвета — тоже дает ненужные ассоциации и смотрится дешево. Лаконичные варианты в спокойных цветах всегда смотрятся дороже.

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