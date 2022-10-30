Топ-9 вещей, которые смотрятся дешево на любой женщине: черный список (фото)
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Какие нюансы всегда портят впечатления от образа, даже самого дорогого?
Когда дорого — это дешево? Тогда, когда вы заплатили, а вещь не смотрится на ту сумму, которую вы заплатили. И не важно, сколько вы отдали за нее денег.
Стилист Татьяна Белявина назвала и рассказала о девяти вещах и трендах, которые обесценивают вещи и комплекты.
Хлипкая ткань
№1 в рейтинге. Запомните, если ткань тонкая и при этом бесформенная, свисает тонкими складками, то обходим эту вещь стороной.
Дешевое украшательство
Это такой способ замаскировать неважное качество ткани и пошива. Называется "добавить изюм". Гипюровые вставки, нашитое кружево, бусины, несуразные аппликации и вышивка — все это чаще всего выглядит дешево.
Юбка на резинке
Странный предмет, мало кому подходит, поскольку часто делает "бабу на чайнике". Конечно, если вы ее не закрываете сверху верхами. Но и в этом случае расширение в самой зыбкой зоне живота вам обеспечено, так как после резинки юбка дает объем в сборке и ваш верх проходит по этому объему, давая горизонталь.
Инфантильность
Прошло время сильно расклешенных юбочек, бантиков, рюш и воланов. Конечно, воланы в моде, но не в приторно женственных фасонах. Когда перебор по женственному впечатлению, тогда не выбираем.
Джинсы из мягкой ткани
Это самый неопрятный из вариантов джинсов, но к сожалению, очень популярный. Они дают пузыри на коленях и собираются мелкими складками.
Дешевая бижутерия
Бусы, браслеты из природных камней смотрятся устаревшими и очень дешево, даже если совсем не дешево стоят. Золото в советском дизайне сюда же. Варианты hend made сюда же.
Дешевая фурнитура
Молнии, пуговицы часто ставят в дешевом исполнении даже на весьма дорогие варианты. Молнии, которые сильно блестят, есть много висюлек ненужных — все это очень и очень дешевит.
Устаревшая обувь
Мыс обуви имеет ключевой значение. Округлые носы не актуальны. Не нужно впадать в крайности и брать сильно острые. Открытый носок и платформа — туда же.
Лишний декор в маникюре
Картинки, стразы, обилие цвета — тоже дает ненужные ассоциации и смотрится дешево. Лаконичные варианты в спокойных цветах всегда смотрятся дороже.
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