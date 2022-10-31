Красиво, удобно и тепло: как выбрать современное трикотажное платье — подборка стильных образов (фото)

В моду вернулись обтягивающие платья и модели с глубоким вырезом

В холодное время года тоже хочется выглядеть женственно, но в то же время, чтобы было тепло. В этом нам помогут платья из утепленных материалов, например, трикотажные.

Сейчас самое время порадовать себя таким — впереди еще полгода холодов и вы успеете его поносить. Отличная инвестиция в гардероб, отмечает стилист Ирина Катыхина.

Как выбрать идеальное современное платье:

Свободный и слегка свободный крой.

Вернулись в моду обтягивающие платья, но длиной ниже колена.

Можно выбрать модель с глубоким разрезом.

Желательно отсутствие активного декора — такую вещь можно будет стилизовать с любой обувью, аксессуарами и верхней одеждой.

Выбираем платье из плотного материала. Тонкая ткань смотрится дешево (она в общем таковой и является), подчеркивает несовершенства фигуры, не греет и частенько просвечивает.

Ранее "Телеграф" писал, какие модные тренды актуальный в осеннюю пору 2022 года. При закупке новых вещей в свой гардероб следует ориентироваться на один список.