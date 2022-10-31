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Красиво, удобно и тепло: как выбрать современное трикотажное платье — подборка стильных образов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Какие платья из трикотажа в моде осенью-зимой 2022-2023 Новость обновлена 31 октября 2022, 07:36
Какие платья из трикотажа в моде осенью-зимой 2022-2023. Фото mypositivestyle

В моду вернулись обтягивающие платья и модели с глубоким вырезом

В холодное время года тоже хочется выглядеть женственно, но в то же время, чтобы было тепло. В этом нам помогут платья из утепленных материалов, например, трикотажные.

Сейчас самое время порадовать себя таким — впереди еще полгода холодов и вы успеете его поносить. Отличная инвестиция в гардероб, отмечает стилист Ирина Катыхина.

Как выбрать идеальное современное платье:

  • Свободный и слегка свободный крой.
  • Вернулись в моду обтягивающие платья, но длиной ниже колена.
  • Можно выбрать модель с глубоким разрезом.
  • Желательно отсутствие активного декора — такую вещь можно будет стилизовать с любой обувью, аксессуарами и верхней одеждой.
  • Выбираем платье из плотного материала. Тонкая ткань смотрится дешево (она в общем таковой и является), подчеркивает несовершенства фигуры, не греет и частенько просвечивает.
трикотажные платья на девушках 2022
трикотажные платья на девушках 2022
трикотажные платья на девушках 2022
трикотажные платья на девушках 2022
трикотажные платья на девушках 2022
трикотажные платья на девушках 2022
трикотажные платья на девушках 2022
трикотажные платья на девушках 2022
трикотажные платья на девушках 2022

Ранее "Телеграф" писал, какие модные тренды актуальный в осеннюю пору 2022 года. При закупке новых вещей в свой гардероб следует ориентироваться на один список.

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#Мода #Платья #Тренды #Мода 2022