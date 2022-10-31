Пуховики, дубленки и пальто: топ-9 трендов на верхнюю одежду этой зимой, которая выглядит стильно (фото)
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Верхняя одежда может быть не только теплой, но и актуальной
В холодное время года важно уделить внимание выбору верхней одежды, так как она будет частью едва ли не всех ваших луков. В этом сезоне дизайнеры порадовали разнообразием трендов на зиму 2022-2023, в том числе и на куртки, пуховики, дубленки и пальто.
О главных трендах на зимнюю верхнюю одежду рассказывает стилист Матвей Калугин в своем модном блоге в Instagram. По его словам, это миф, что верхняя одежда на холодное время года бесформенная и некрасивая. Возможно выбрать не только теплую и удобную куртку или пальто, а стильную.
В топе тенденций сезона осень-зима:
- Короткие пуховики. Они бывают очень теплыми. Идеальный вариант для тех, кто за рулем, или ценит свободу движений.
- Пуховики до середины бедра будут идеально подходить под наши погодные реалии. Длинные пуховики тоже можно выбирать, однако они уже менее практичны.
- Стеганные куртки. Это может быть как классический ромб, так и экзотическая, фигурная стежка.
- Дубленки. Это не только более элегантная версия теплой одежды, но и мегатрендовая этой зимой.
- Искусственные шубы. Актуальные длины – короткие шубы и в длине миди. Принт, цвет и характер меха (кудрявый или гладкий) может варьироваться. Главное условие: мех должен быть плотным и густым.
- Искусственные шубы под винтаж.
- Утепленные бомберы. Подойдут на не слишком холодную погоду, до 5 градусов мороза. Их можно удачно соединить с объемными свитерами, кардиганами или даже в многослойности.
- Пальто с мехом. Элегантный и чуть-чуть винтажный дизайн, который интересно разбавит образы в классической эстетике.
- Пальто. Неизменная классика, впрочем, для зимы они должны содержать натуральные материалы, по крайней мере 40-50%. Это шерсть, альпака, кашемир, мохер. Пальто можно утеплять разнообразными шарфами и манишками, надеть тонкую стеганную куртку или жилет как второй слой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать актуальный шарф на осень и зиму, чтобы он не только утеплял, а и был стильным акцентом образа.