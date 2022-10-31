Пуховики, дубленки и пальто: топ-9 трендов на верхнюю одежду этой зимой, которая выглядит стильно (фото)

Верхняя одежда может быть не только теплой, но и актуальной

В холодное время года важно уделить внимание выбору верхней одежды, так как она будет частью едва ли не всех ваших луков. В этом сезоне дизайнеры порадовали разнообразием трендов на зиму 2022-2023, в том числе и на куртки, пуховики, дубленки и пальто.

О главных трендах на зимнюю верхнюю одежду рассказывает стилист Матвей Калугин в своем модном блоге в Instagram. По его словам, это миф, что верхняя одежда на холодное время года бесформенная и некрасивая. Возможно выбрать не только теплую и удобную куртку или пальто, а стильную.

В топе тенденций сезона осень-зима:

Короткие пуховики. Они бывают очень теплыми. Идеальный вариант для тех, кто за рулем, или ценит свободу движений.

Они бывают очень теплыми. Идеальный вариант для тех, кто за рулем, или ценит свободу движений. Пуховики до середины бедра будут идеально подходить под наши погодные реалии. Длинные пуховики тоже можно выбирать, однако они уже менее практичны.

будут идеально подходить под наши погодные реалии. Длинные пуховики тоже можно выбирать, однако они уже менее практичны. Стеганные куртки. Это может быть как классический ромб, так и экзотическая, фигурная стежка.

Это может быть как классический ромб, так и экзотическая, фигурная стежка. Дубленки. Это не только более элегантная версия теплой одежды, но и мегатрендовая этой зимой.

Это не только более элегантная версия теплой одежды, но и мегатрендовая этой зимой. Искусственные шубы. Актуальные длины – короткие шубы и в длине миди. Принт, цвет и характер меха (кудрявый или гладкий) может варьироваться. Главное условие: мех должен быть плотным и густым.

Актуальные длины – короткие шубы и в длине миди. Принт, цвет и характер меха (кудрявый или гладкий) может варьироваться. Главное условие: мех должен быть плотным и густым. Искусственные шубы под винтаж.

Утепленные бомберы. Подойдут на не слишком холодную погоду, до 5 градусов мороза. Их можно удачно соединить с объемными свитерами, кардиганами или даже в многослойности.

Подойдут на не слишком холодную погоду, до 5 градусов мороза. Их можно удачно соединить с объемными свитерами, кардиганами или даже в многослойности. Пальто с мехом. Элегантный и чуть-чуть винтажный дизайн, который интересно разбавит образы в классической эстетике.

Элегантный и чуть-чуть винтажный дизайн, который интересно разбавит образы в классической эстетике. Пальто. Неизменная классика, впрочем, для зимы они должны содержать натуральные материалы, по крайней мере 40-50%. Это шерсть, альпака, кашемир, мохер. Пальто можно утеплять разнообразными шарфами и манишками, надеть тонкую стеганную куртку или жилет как второй слой.

Стильный фасон пуховика

Практичная модель на зиму

Тренд сезона - дубленки

Актуальная верхняя одежда

Выбирайте экомех

Бобмер остается на пике тенденций

Мех добавит изюминку

Для любительниц винтажа

Отличные варианты пальто на зиму

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать актуальный шарф на осень и зиму, чтобы он не только утеплял, а и был стильным акцентом образа.