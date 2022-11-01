Одеваемся стильно этой осенью: шесть готовых образов с фактурным свитером (фото)

Носить гладкое с гладким, а темное с темным - не очень хорошее решение

Почему у вас получаются те комплекты, которые вам не нравятся? Одна из причин — это то, что вы сочетаете гладкую фактуру с гладкой. Если при этом еще и цвета у вас из разряда базовых, то все, туши свет, ничего путного из этого не выйдет.

Когда нашему глазу интересно, то есть красиво? Стилист Татьяна Белявина отвечает, когда есть контраст. А контраст — это резкая противоположность. Интереснее разглядывать то, что резко отличается, интересно находить различия, а не сравнивать похожие вещи/варианты/элементы.

Добавьте себе в гардероб фактурный трикотаж. Не гладкий, а с косами, фактурной вязкой. На контрасте с вашими гладкими низами, будет смотреться очень хорошо. Не забываем при этом об актуальности. Устаревший фактурный трикотаж никому не добавит красоты.

С чем сочетаем фактурный трикотаж:

С брюками

Свитер может быть в одной тональности с брюками, а может быть темнее или светлее. Если при этом еще будет цвет, то будет очень красиво.

Свитер + брюки

С джинсами

Фактура трикотажа выводит на другой уровень банальное сочетание "джинсы-трикотаж". Особенно, если еще будет не только контраст фактур, но и контраст объемов.

Свитер + джинсы

С мини-юбками

Берите юбки из твида, джинсовой ткани или кожи. Контраст фактур будет сильнее.

Свитер + юбка мини

С миди-юбками

Даже самый скучный вариант прямой черной юбки начинает играть новыми красками, если взять в пару фактурный свитер.

Свитер + юбка миди

С летящими юбками

Здесь контраст фактур сильнее, так как сочетается не только гладкое с фактурным, но и тонкое с толстым.

Свитер + летящая юбка

С шортами

Шорты зимой носим аналогично мини-юбкам. Хороший вариант для разнообразия.

Свитер + шорты

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