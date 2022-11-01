Спасут образ в любом случае: две модели обуви, которые обязательны этой осенью (фото)
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Одна обувь идеально подходит только под юбки, другая — под брюки
Если бы была такая универсальная обувь, которая бы подходила к любым образам в осеннюю погоду… И такая обувь действительно есть!
О двух самых необходимых типов обуви на осень рассказали в блоге о моде vami.ideas в Инстаграме. Одни идеально подходят к джинсам и брюкам, другие — к юбкам и платьям.
Обувь под джинсы/брюки
- Самыми универсальными будут любые ботинки или ботильоны с узким голенищем. Это казаки, армейские, челси, ботильоны.
- Цвет, материал, фактуру подбираем так, чтобы пара подходила под все "низы".
- Почему именно узкое голенище? Чтобы избежать конфликта длин в зоне щиколотки. Плотно прилегающее голенище аккуратно заходит под свободные или классические брюки, джинсы mom’s и slim.
Обувь под юбки/платья
- Сапоги. Конкретный вид подбирается под общий стиль гардероба.
- Это могут быть трубы с каблуком и без, жокейские, высокие казаки.
- Крайне важна их сочетаемость с верхней одеждой. На этот нюанс редко обращают внимание при выборе обувной пары.
Ранее "Телеграф" писал, какие модные тренды актуальный в осеннюю пору 2022 года. При закупке новых вещей в свой гардероб следует ориентироваться на один список.