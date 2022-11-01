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Спасут образ в любом случае: две модели обуви, которые обязательны этой осенью (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Подборка необходимой обуви на осень 2022 года Новость обновлена 01 ноября 2022, 12:21
Подборка необходимой обуви на осень 2022 года. Фото freepik.com

Одна обувь идеально подходит только под юбки, другая — под брюки

Если бы была такая универсальная обувь, которая бы подходила к любым образам в осеннюю погоду… И такая обувь действительно есть!

О двух самых необходимых типов обуви на осень рассказали в блоге о моде vami.ideas в Инстаграме. Одни идеально подходят к джинсам и брюкам, другие — к юбкам и платьям.

Обувь под джинсы/брюки

  • Самыми универсальными будут любые ботинки или ботильоны с узким голенищем. Это казаки, армейские, челси, ботильоны.
  • Цвет, материал, фактуру подбираем так, чтобы пара подходила под все "низы".
  • Почему именно узкое голенище? Чтобы избежать конфликта длин в зоне щиколотки. Плотно прилегающее голенище аккуратно заходит под свободные или классические брюки, джинсы mom’s и slim.
Челси
Челси - актуальны с круглым и квадратным мысом, кожаные и замшевые, грубые и элегантные
казаки
Казаки - в моде высокие и низкие
Армейские ботинки
Армейские ботинки - универсальная обувь к брюкам, джинсам и платьям
Ботильоны
Ботильоны - хороши модели с минимальным удобным каблуком

Обувь под юбки/платья

  • Сапоги. Конкретный вид подбирается под общий стиль гардероба.
  • Это могут быть трубы с каблуком и без, жокейские, высокие казаки.
  • Крайне важна их сочетаемость с верхней одеждой. На этот нюанс редко обращают внимание при выборе обувной пары.
Сапоги-трубы и жокейские
Сапоги-трубы и жокейские - к трикотажным платьям и юбкам, платьям-свитерам, мини-юбкам и бермудам
Ботфорты-трубы и чулочные
Ботфорты-трубы и чулочные - актуальны, когда не хватает разнообразия в обуви
Сапоги-трубы на каблуке
Сапоги-трубы на каблуке - идеальны с длинами миди и мини

Ранее "Телеграф" писал, какие модные тренды актуальный в осеннюю пору 2022 года. При закупке новых вещей в свой гардероб следует ориентироваться на один список.

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#Мода #Обувь #Мода 2022