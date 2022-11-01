Спасут образ в любом случае: две модели обуви, которые обязательны этой осенью (фото)

Одна обувь идеально подходит только под юбки, другая — под брюки

Если бы была такая универсальная обувь, которая бы подходила к любым образам в осеннюю погоду… И такая обувь действительно есть!

О двух самых необходимых типов обуви на осень рассказали в блоге о моде vami.ideas в Инстаграме. Одни идеально подходят к джинсам и брюкам, другие — к юбкам и платьям.

Обувь под джинсы/брюки

Самыми универсальными будут любые ботинки или ботильоны с узким голенищем. Это казаки, армейские, челси, ботильоны.

Цвет, материал, фактуру подбираем так, чтобы пара подходила под все "низы".

Почему именно узкое голенище? Чтобы избежать конфликта длин в зоне щиколотки. Плотно прилегающее голенище аккуратно заходит под свободные или классические брюки, джинсы mom’s и slim.

Челси - актуальны с круглым и квадратным мысом, кожаные и замшевые, грубые и элегантные

Казаки - в моде высокие и низкие

Армейские ботинки - универсальная обувь к брюкам, джинсам и платьям

Ботильоны - хороши модели с минимальным удобным каблуком

Обувь под юбки/платья

Сапоги. Конкретный вид подбирается под общий стиль гардероба.

Это могут быть трубы с каблуком и без, жокейские, высокие казаки.

Крайне важна их сочетаемость с верхней одеждой. На этот нюанс редко обращают внимание при выборе обувной пары.

Сапоги-трубы и жокейские - к трикотажным платьям и юбкам, платьям-свитерам, мини-юбкам и бермудам

Ботфорты-трубы и чулочные - актуальны, когда не хватает разнообразия в обуви

Сапоги-трубы на каблуке - идеальны с длинами миди и мини

Ранее "Телеграф" писал, какие модные тренды актуальный в осеннюю пору 2022 года. При закупке новых вещей в свой гардероб следует ориентироваться на один список.