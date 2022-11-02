Модные цвета в одежде: какие оттенки в тренде осенью-2022 (фото)

Добавляйте яркие оттенки в базовые образы

Спокойная гамма отходит на задний план. И если коричневая помада с 90-х приобрела новую волну популярности, то в одежде на этот раз на пике тенденций более яркие цвета. Для создания актуальных образов модницам нужно знать, какие оттенки сейчас наиболее актуальны.

Стилист Матвей Калугин напоминает, что в моде все цвета и оттенки. Вы можете носить любой, что вам нравится. В подборке ниже именно те оттенки, которые выходят в тренды на осень-зиму, а соответственно мы будем видеть их больше.

Лавовый красный

Это как смесь красного и бордового. Характерный и страстный оттенок, который выдержат на себе только самые смелые.

Сливовый

Если классический фиолетовый вам не нравится, взгляните в сторону такого варианта. Сливовый оттенок выглядит необычно и вместе с тем солидно.

Лаймовый

Не покидает подиумов уже который сезон подряд! Для пасмурных осенних дней это чистое спасение.

Оттенки желтого

Краски нашего флага в тренде! Готовьтесь увидеть их еще больше этой осенью.

Голубой

Формула сочетания цветов на осень – голубой + желтый – и вы на волне трендов!

Оранжевый

Будет транслировать жизнерадостность, открытость, эмоциональность. Этот цвет любят творческие личности, которые не желают существовать в рамках.

Розовый "Барби", или же флуоресцентная, холодная фуксия

Шикарный оттенок, впрочем, будьте с ним осторожны: он способен отвлечь все внимание на себя. Поэтому целесообразно начать с одной детали в образе, как бы ни манили тотал барби луки с показов Valentino.

Карамельный оттенок

Идеально подходит для осени. Особенно выигрышно смотрятся в нем изделия из кожи и меха.

Насыщенный зеленый

Без него некуда! Уже несколько сезонов не покидает Олимпа, и, видимо, у него открылось уже несколько дыханий.

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