Модные цвета в одежде: какие оттенки в тренде осенью-2022 (фото)
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Добавляйте яркие оттенки в базовые образы
Спокойная гамма отходит на задний план. И если коричневая помада с 90-х приобрела новую волну популярности, то в одежде на этот раз на пике тенденций более яркие цвета. Для создания актуальных образов модницам нужно знать, какие оттенки сейчас наиболее актуальны.
Стилист Матвей Калугин напоминает, что в моде все цвета и оттенки. Вы можете носить любой, что вам нравится. В подборке ниже именно те оттенки, которые выходят в тренды на осень-зиму, а соответственно мы будем видеть их больше.
Лавовый красный
Это как смесь красного и бордового. Характерный и страстный оттенок, который выдержат на себе только самые смелые.
Сливовый
Если классический фиолетовый вам не нравится, взгляните в сторону такого варианта. Сливовый оттенок выглядит необычно и вместе с тем солидно.
Лаймовый
Не покидает подиумов уже который сезон подряд! Для пасмурных осенних дней это чистое спасение.
Оттенки желтого
Краски нашего флага в тренде! Готовьтесь увидеть их еще больше этой осенью.
Голубой
Формула сочетания цветов на осень – голубой + желтый – и вы на волне трендов!
Оранжевый
Будет транслировать жизнерадостность, открытость, эмоциональность. Этот цвет любят творческие личности, которые не желают существовать в рамках.
Розовый "Барби", или же флуоресцентная, холодная фуксия
Шикарный оттенок, впрочем, будьте с ним осторожны: он способен отвлечь все внимание на себя. Поэтому целесообразно начать с одной детали в образе, как бы ни манили тотал барби луки с показов Valentino.
Карамельный оттенок
Идеально подходит для осени. Особенно выигрышно смотрятся в нем изделия из кожи и меха.
Насыщенный зеленый
Без него некуда! Уже несколько сезонов не покидает Олимпа, и, видимо, у него открылось уже несколько дыханий.
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