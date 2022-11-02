В тренде — искусственная шуба и длинные перчатки: как стильно утеплиться этой зимой (фото)
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Стильные фишки будущего сезона
Чем можно разнообразить свой образ в холодную пору, чтобы было и стильно, и тепло?
Стилисты рассказали, как утеплиться этой зимой и назвали главные тренды верхней одежды и аксессуаров, которые будут актуальны в будущем сезоне.
Длинные перчатки
Это настоящий мастхэв, который включили в свои коллекции чуть ли не все дизайнеры.
Широкие брюки/джинсы
Заправленные в голенище ботильонов. Смотрится этот прием очень свежо, но есть нюанс — может укорачивать ноги.
Мини и ботфорты
Как носить в холодное время года: надевая вместе с ботфортами и прикрывающей ножки верхней одеждой. Шубы и пальто в длине миди подойдут идеально.
Искусственная шуба
Носить экомех тепло и модно.
Бейсболка
Мастхэв сезона. Носить их зимой-2023 можно и нужно.
Свитер вместо шарфа
Самым простым утеплителем станет свитер. Носим сверху на верхней одежде, вместо шарфа. Или, как вариант, завязываем на поясе.
Total denim
Джинсовая ткань практичная и износостойкая, хорошо вбирает влагу и дышит. При этом отлично защищает от ветра.
Ранее стилисты рассказали, что являет собой Total denim, и что следует учитывать, чтобы создать стильный образ с этим актуальным трендом.