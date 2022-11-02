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В тренде — искусственная шуба и длинные перчатки: как стильно утеплиться этой зимой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какая верхняя одежда и аксессуары в моде зимой 2022-2023 Новость обновлена 02 ноября 2022, 10:52
Какая верхняя одежда и аксессуары в моде зимой 2022-2023. Фото freepik.com

Стильные фишки будущего сезона

Чем можно разнообразить свой образ в холодную пору, чтобы было и стильно, и тепло?

Стилисты рассказали, как утеплиться этой зимой и назвали главные тренды верхней одежды и аксессуаров, которые будут актуальны в будущем сезоне.

Длинные перчатки

Это настоящий мастхэв, который включили в свои коллекции чуть ли не все дизайнеры.

Длинные перчатки

Широкие брюки/джинсы

Заправленные в голенище ботильонов. Смотрится этот прием очень свежо, но есть нюанс — может укорачивать ноги.

Широкие брюки/джинсы

Мини и ботфорты

Как носить в холодное время года: надевая вместе с ботфортами и прикрывающей ножки верхней одеждой. Шубы и пальто в длине миди подойдут идеально.

Мини и ботфорты

Искусственная шуба

Носить экомех тепло и модно.

Искусственная шуба

Бейсболка

Мастхэв сезона. Носить их зимой-2023 можно и нужно.

Бейсболка

Свитер вместо шарфа

Самым простым утеплителем станет свитер. Носим сверху на верхней одежде, вместо шарфа. Или, как вариант, завязываем на поясе.

Свитер вместо шарфа

Total denim

Джинсовая ткань практичная и износостойкая, хорошо вбирает влагу и дышит. При этом отлично защищает от ветра.

Total denim

Ранее стилисты рассказали, что являет собой Total denim, и что следует учитывать, чтобы создать стильный образ с этим актуальным трендом.

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#Мода #Аксессуары #Тренды #Верхняя одежда #Мода 2022