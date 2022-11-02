Как выбрать пальто, чтобы идеально "село": пять простых правил (фото)
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Чтобы пальто подчеркивала ваши достоинства, важно учесть несколько нюансов
В сезоне осень-зима дизайнеры порадовали многообразием трендов, в том числе на верхнюю одежду. Пальто, пожалуй, самый женственный, стильный и функциональный вариант для утепления в холодное время года. В этом году в тренде масса интересных фасонов, которые впишутся в повседневные осенние и зимние образы.
При выборе пальто важно обратить внимание на особенности кроя и состав ткани. Верхняя одежда может подчеркивать ваши достоинства и не быть слишком громоздкой. Как выбрать пальто, чтобы оно идеально "село" по фигуре, рассказывает фэшн-блог pumpyourstyle.studio в Instagram.
Пять правил, которые помогут найти то самое пальто на осень и зиму:
- Пальто-халат подходит девушкам с активными бедрами и с типом фигуры "песочные часы".
- Прямое пальто мужского кроя идеально подойдет обладательницам активных плеч.
- Двухбортное пальто лучше избегать обладательницам активного животика, потому что за счет двух рядов пуговиц такая модель визуально расширяет талию.
- Однобортное пальто подходит всем типам фигуры, но если пальто имеет карманы на уровне бедер, такая модель не подойдет обладательницам активных бедер.
- Пальто со спущенной линией плеча, а также модели с гиперболизированными плечами или погонами помогут скорректировать активные бедра. В то время как девушкам с активными плечами лучше избегать подобных фасонов.
Также стилисты отметили, что рекомендуется выбирать модели с высоким процентом шерсти или кашемира. Пальто с таким составом согреет в холодное время и, при правильном уходе, будет долго выглядеть как новое. Кроме того, в фэшн-блоге советуют выбирать модели с подкладкой, чтобы пальто держало тепло и согревало осенью и зимой. Но лучше избегать подкладки из полиэстра, ведь такая вещь точно не спасет от холода.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая осенняя обувь никогда не выйдет из моды. А также мы писали о трендовых моделях обуви на зиму.