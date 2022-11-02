Как выбрать пальто, чтобы идеально "село": пять простых правил (фото)

Чтобы пальто подчеркивала ваши достоинства, важно учесть несколько нюансов

В сезоне осень-зима дизайнеры порадовали многообразием трендов, в том числе на верхнюю одежду. Пальто, пожалуй, самый женственный, стильный и функциональный вариант для утепления в холодное время года. В этом году в тренде масса интересных фасонов, которые впишутся в повседневные осенние и зимние образы.

При выборе пальто важно обратить внимание на особенности кроя и состав ткани. Верхняя одежда может подчеркивать ваши достоинства и не быть слишком громоздкой. Как выбрать пальто, чтобы оно идеально "село" по фигуре, рассказывает фэшн-блог pumpyourstyle.studio в Instagram.

Пять правил, которые помогут найти то самое пальто на осень и зиму:

Пальто-халат подходит девушкам с активными бедрами и с типом фигуры "песочные часы".

Прямое пальто мужского кроя идеально подойдет обладательницам активных плеч.

Двухбортное пальто лучше избегать обладательницам активного животика, потому что за счет двух рядов пуговиц такая модель визуально расширяет талию.

Однобортное пальто подходит всем типам фигуры, но если пальто имеет карманы на уровне бедер, такая модель не подойдет обладательницам активных бедер.

Пальто со спущенной линией плеча, а также модели с гиперболизированными плечами или погонами помогут скорректировать активные бедра. В то время как девушкам с активными плечами лучше избегать подобных фасонов.

Также стилисты отметили, что рекомендуется выбирать модели с высоким процентом шерсти или кашемира. Пальто с таким составом согреет в холодное время и, при правильном уходе, будет долго выглядеть как новое. Кроме того, в фэшн-блоге советуют выбирать модели с подкладкой, чтобы пальто держало тепло и согревало осенью и зимой. Но лучше избегать подкладки из полиэстра, ведь такая вещь точно не спасет от холода.

Не бойтесь подчеркивать талию

Трендовая длина макси

Двубортное пальто - один из классических фасонов

Пальто может быть ярким и акцентным

При выборе пальто учитывайте особенности фигуры

Фактурное пальто - хороший выбор

Принт тоже в моде

Массивные плечи - тренд сезона

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